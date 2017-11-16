مذكرة تفاهم بين «ستراتا» وشركة فرنسية لخدمات تصنيع الطائرات

دبي (الاتحاد)

وقعت «ستراتا للتصنيع»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، مذكرة تفاهم مع «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال»، الفرنسية لخدمات قطاع صناعة الطيران في مواقع العملاء أو في مرافقها الخاصة لجميع أنواع الطائرات المدنية والعسكرية والتجارية، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2017. وتمكّن مذكرة التفاهم «ستراتا» و«إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال» من التعاون في خدمات دعم تصنيع الطائرات، وتعزيز قدرات سلسلة التوريد بما يتماشى مع استراتيجية شركة ستراتا الهادفة إلى ضمان الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستقبلي.

ووقع الاتفاقية إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، وجيل تشوبي، الرئيس التنفيذي لشركة «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتعمل كمزود رئيس للخدمات في الموقع، وتقدم خدمات الإنتاج والتجميع الصناعي، والتصنيع الهندسي، والتصنيع، وخدمات خط التجميع النهائي، ودمج خط التجميع النهائي، وخدمات خطوط الطيران، وفحص الجودة، وخدمات شركات الطيران، والصيانة والإصلاح والعَمرة لأكثر من 50 عميلاً حول العالم. وقال إسماعيل علي عبد الله: «تمكّن هذه الشراكة القوى العاملة في ستراتا من الاستفادة من خبرة شركة إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال الواسعة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز قدرات سلسلة التوريد في الشركة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع صناعة الطيران».وأضاف عبدالله: «نحرص في ستراتا على مواصلة البحث في إمكانية الاستفادة من خبرات شركة «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال» في دعم برامج الإنتاج الحالية في الشركة، كما نتطلع إلى الاستفادة من دعمها ومواردها الفنية في سبيل تعزيز برامجنا المستقبلية».وتعد شركة «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال» الخاصة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من الشركات الرائدة في توفير خدمات دعم برامج إنتاج قطاع صناعة الطيران في المنشآت التابعة لعملائها أو في منشآتها الخاصة، حيث تتخصص في توفير خدمات الإنتاج والتجميع الصناعي، والتصنيع الهندسي، وتصميم العمليات الصناعية، وخدمات خط التجميع النهائي، وخدمات دمج خطوط التجميع النهائي، وخدمات خطوط شركات الطيران، والخدمات الصناعية في مواقع التصنيع، وعمليات فحص مطابقة الجودة، وخدمات شركات الطيران والصيانة، وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لأكثر من 50 عميلاً حول العالم.

من جانبه، قال جيل تشوبي، الرئيس التنفيذي لشركة «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال»: «تزداد أهمية الشراكات الاستراتيجية، مثل الشراكة التي نبرمها اليوم مع شركة ستراتا، في تطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي. ولا شك أننا فخورون بالثقة التي تضعها ستراتا في شركتنا لدعم مشاريعها المستقبلية في دولة الإمارات، وأوروبا والعالم بأسره. وستوفر شركة «إسيستانس إيروناتيك إيت إيروسباسيال»، من خلال هذه الاتفاقية التي تستند إلى رؤيتنا وقيمنا المشتركة، خدماتها في قطاع صناعة الطيران التي يدعمها نحو 3500 موظف في جميع أنحاء العالم لشركة ستراتا».

وأضاف تشوبي: «سيتم جمع خبراتنا في مجال هندسة التصنيع والإنتاج وسلسلة التوريد والصيانة والإصلاح والعَمرة في معظم الطائرات المدنية والعسكرية مع خبرات شركة ستراتا الواسعة باعتبارها شركة رائدة في تصنيع هياكل الطائرات. وسيكون من دواعي سرورنا مع توقيع هذه الاتفاقية أن نلبي احتياجات شبكاتنا المشتركة، التي تشمل شركات التصنيع الكبرى في قطاع الطيران وموردي المعدات وشركات الطيران، وهي استراتيجية مشتركة للاستدامة والقدرة التنافسية والجودة والنمو».

وأضاف: «تساهم هذه الشراكة في الجمع بين خبراتنا في مجالات هندسة التصنيع، والإنتاج، وسلاسل التوريد، والإصلاح والصيانة والعمرة لكل الطائرات المدنية والعسكرية وبين خبرات ستراتا كمساهم أساسي في قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات على المستوى العالمي، مما سيمكننا من تقديم استراتيجية موحدة تقوم على الاستدامة والتنافسية والجودة والنمو لشبكة شركائنا من شركات صناعة الطيران العالمية، التي تضم شركات صناعة هياكل الطائرات، وموردي المعدات وشركات الطيران، وسيوفر الدمج بين قدرات شركتينا وخبراتهما مجموعة كبيرة من الفرص لكلا الطرفين، وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة لإطلاق مسيرة تعاون مثمرة وطويلة الأمد مع ستراتا».