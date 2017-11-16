«طيران أبوظبي» تطلق برنامج تدريب الطيارين

فهد الأميري (دبي)

أعلنت شركة (سي إيه إي) الكندية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2017 عن إطلاق برنامج تدريب الطيارين الجديد (إمبراير إي آر جيه 145) مع شركة فالكون لخدمات الطيران، وستقوم كل من شركة سي إيه إي وطيران أبوظبي بالتعاون فيما بينهما بتقديم خدمات التدريب إلى طياري شركة فالكون لخدمات الطيران والمشغلين الآخرين في المنطقة داخل منشأة التدريب الجديدة كلياً لشركة طيران أبوظبي، وذلك ابتداءً من النصف الأول من العام القادم.

وكجزء من البرنامج سيتدرب الطيارون على محاكي شركة سي إيه إي الجديد المزود بالأنظمة البصرية المبتكرة من شركة سي إيه إي، وقال الطيار رامانديب أوبيروي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فالكون لخدمات الطيران: «لقد نجحت شركة فالكون لخدمات الطيران في بناء سمعة طيبة بتقديم منتجات وخدمات آمنة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى خدمات عملاء ممتازة، بالتالي يسرنا أن يتلقى طيارونا تدريبات بمواصفات عالمية تضاهي قيمنا ووعدنا لعملائنا».

من جهته قال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي: «يسرنا إطلاق برنامجنا الجديد لتدريب الطيارين بالشراكة مع شركة سي إيه إي، ويشرفنا أن نزود شركة فالكون لخدمات الطيران بخدمات التدريب الأفضل من نوعها، والتي تشمل برامج تدريب فائقة الجودة ومدربين أكفاء وذوي خبرة واسعة ومعدات تدريب مبتكرة».

فيما قال نيك ليونتيديس، رئيس مجموعة سي إيه إي، لحلول التدريب للطيران المدني قائلاً: «بعد شهور من التطوير، من المفرح إطلاق هذا البرنامج التدريبي الجديد رسمياً لدعم عملائنا ومنهم فالكون لخدمات الطيران وتلبية احتياجات تدريب الطيارين في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن هذا البرنامج المقدم بالتعاون طيران أبوظبي يؤكد حرصنا على تزويد مشغلي الطائرات التجارية بحلول التدريب الأكثر شمولية». ولفت: «تجمع شركة سي إيه إي بطيران أبوظبي علاقة طويلة تمتد على مدى ما يناهز عقداً من الزمن، وقد قامت الشركتان بالإعلان عن توسيع مجالات التعاون فيما بينهما لتشمل التدريبات بإشراف مدربين من شركة سي إيه إي وبرامج التدريب ومعدات التدريب المبتكرة.