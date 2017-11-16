توقيع 20 اتفاقية رسمية بين مصر والإمارات خلال اجتماع اللجنة العليا

حوار: حسام عبدالنبي

يتوقع أن يتم التوقيع على 20 اتفاقية رسمية بين الإمارات ومصر خلال انعقاد اللجنة العليا بين البلدين التي تنعقد برئاسة رئيس وزراء البلدين، وذلك بعد التفاوض بشأنها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الإماراتية، حسب الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مؤكدة في حوار خاص مع «الاتحاد» خلال زيارتها الإمارات لترأس اللجنة الوزارية المصرية الإماراتية عن الجانب المصري، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تعد من أهم الآليات المنظمة للعلاقات بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وقالت نصر، إنها ستمثل مصر في مؤتمر FIM Partners الاستثماري المنعقد في دبي، وستلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للترويج للفرص الاستثمارية في مصر واستعراض مزايا القانون الجديد للاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تتضمن مزايا وضمانات وحوافز ضريبية وغير ضريبية وجغرافية عديدة، موضحة أنها ستلتقي خلال زيارتها الحالية لدولة الإمارات بعدد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين مثل أبوظبي القابضة، مجموعة الحبتور، وشركة إعمار، والدائرة الاقتصادية في دبي وأبوظبي، وشركة أبراج كابيتال.

وتوقعت نصر، زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المقبل، مرجعة توقعاتها بوجود استثمارات مستقبلية متعددة يرجح مشاركة دولة الإمارات فيها مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وغيرها من المخططات في القاهرة وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن شركات كبرى مثل موانئ دبي وإعمار أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث ستقوم موانئ دبي بتطوير 95 كم في محور قناة السويس بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية في دبي، منوهة بأن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقها خلال زيارة الإمارات للترويج عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التي تستهدف جذب 30 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.