«دبي للجودة» تطلق الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار

دبي (الاتحاد)

تطلق مجموعة دبي للجودة الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار لشركات القطاع الخاص في الدولة، وسيقام خلال الابتكار فبراير 2018 حفل إعلان وتكريم الفائزين بحضور لفيف من كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

بمناسبة الاحتفال بشهر الابتكار في 2018، وستعقد الدورة الأولى من جائزة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف منظمات القطاع الخاص العاملة في 15 قطاعاً بالدولة في مختلف القطاعات والصناعات مثل مجال الرعاية الصحية، والتعليم والتأهيل، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والمواصلات، والإعلام والتسويق، والتنمية الاجتماعية، والسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والاقتصاد الرقمي، والتراث والثقافة والفنون، ورواد الأعمال، وفي القطاع الرياضي، وقطاع التطوير العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع السياحي والمنظمات الغير حكومية والغير ربحية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس مجموعة طيران الإمارات والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة: «نحن نعيش في عالم ديناميكي مملوء بالأحداث المتغيرة كل دقيقة مع منافسة عالمية وعليه فإن الابتكار في القطاع الخاص بات شرطاً جوهرياً ومُلحاً لاستدامة أعمال الشركات والارتقاء بخدماتها ومنتجاتها في ظل ارتفاع توقعات المتعاملين وظهور تحولات جديدة في هيكليات السوق، مع ما يصاحبه من تسارع في التطورات التكنولوجية وثورة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليه ازدياد لافت في المنافسة فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة».

وأعرب سموه عن ثقته التامة بأن تسهم الجائزة في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتعزيز ممارسات وثقافة الابتكار لديها، وخلق قيمة مستدامة لفئات المتعاملين والمجتمع، بالإضافة إلى قدرتها على رفع مستوى الابتكار في القطاع الخاص من خلال وضع إطار ومعايير ابتكار عالمية المستوى، للوصول إلى شركات ذات قدرات تنافسية عالية، عبر جعل الابتكار سمتها المميزة والموجهة لكافة أنشطتها وأعمالها وخدماتها في سوق العمل وفي المجتمع.

وقالت فاطمة المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة «إن جائزة الإمارات للابتكار تمثل إضافة نوعية جديدة إلى مجموعة الجوائز التي تتبناها مجموعة دبي للجودة في سعيها الدؤوب ومنذ انطلاقتها عام 1994 إلى تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والامتياز في قطاع الأعمال والخدمات على المستويين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة ككل، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». وأضافت: «نحن نفخر بإطلاق هذه الجائزة التي تنضم إلى سلسلة جوائز المجموعة النوعية والتي تتمثل في جائزة أفكار الإمارات، وجائزة أفكار عربية، وجائزة الإمارات للسيدات».

وأكدت أن «الجائزة تتناغم مع المبادرات والمشاريع التي تطلقها الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية للابتكار بهدف تعزيز التوجه الابتكاري الذي يعتبر قاطرة أساسية لقيادة التنمية المستدامة والشاملة في الدولة ورهانها الأول لاستثمار المستقبل بالشكل الأمثل لصالح الأجيال القادمة، ولترسيخ مكانة الإمارات التنافسية ما بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وتعزيز وتأكيد موقعها كمركز عالمي للابتكار وفي مؤشر الابتكار العالمي».