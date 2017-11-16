اتفاقية مع «سي إن بي سي» للتعاون في تطوير الغاز البحري والحمضي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية مع الشركة الوطنية الصينية للبترول «سي إن بي سي»، تغطي التعاون في مجالات عدة، تشمل مشاريع لتطوير الغاز البحري والحمضي.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ووانج يلين رئيس الشركة الوطنية الصينية للبترول.

وشملت الاتفاقية إمكانية مشاركة مؤسسة البترول الوطنية الصينية في حقوق امتياز حقول زاكوم العلوي وأم الشيف وبوحصا، ومشاريع تطوير الغاز الحمضي في حقلي حيل وغشه، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بها.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «في إطار جهود تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، تحرص أدنوك على إقامة شراكات استراتيجية، تحقق أقصى قيمة من احتياطيات النفط والغاز، وتعزز الإيرادات من الأصول والحقول».

وأضاف: فيما تمضي «أدنوك» في جهودها لتنفيذ رؤية القيادة برفع الكفاءة، وتعزيز المرونة والتنافسية، وزيادة النمو، نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين يمتلكون القدرة للمساهمة بفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، ولديهم الاستعداد للقيام بدور مكمّل لخبراتنا، عبر نقل المعرفة، وتدريب وتطوير كوادرنا الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا المبتكرة والمتطورة، وأحدث الطرق الهندسية في مشاريع تحقق مصالح مشتركة، تساعدنا في تحقيق هدفنا بزيادة الربحية من أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بما يعزز العائد الاقتصادي.

وكانت «أدنوك» قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقية امتياز مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية بنسبة 8% في حقول أبوظبي البرية التي تديرها شركة أدنوك البرية، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً.

من جانبه، قال وانج يلين: «تمثل هذه الاتفاقية الإطارية مرحلة جديدة في مسيرة التعاون والشراكة الوثيقة مع إمارة أبوظبي وشركة أدنوك. ونحن نتطلع إلى مواصلة المباحثات الناجحة التي بدأناها قبل فترة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع «أدنوك»».