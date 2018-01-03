«ماج» تطلق إدارة جديدة للتحالفات الدولية

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة ماج للتطوير، إدارتها الجديدة للتحالفات الدولية بهدف التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات والعالمية، لتوفر لموظفيها خصومات حصرية في مشاريعها. وبذلك تصبح ماج للتطوير أول مطور في المنطقة يطلق مثل هذه الإدارة التي تركز اهتمامها على جذب عملاء جدد للشركة، وتعزيز علاقتها مع المؤسسات في الإمارات ودول التعاون والعالم.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «إننا في ماج نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتعزيز وجودنا في السوق العقاري العالمي، ونحرص أيضاً على تجاوز توقعات عملائنا. إن إدارتنا الجديدة للتحالفات الدولية تعزز هذا المسعى، وتساعدنا على تحقيق مختلف الأهداف المتضمنة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة لشركتنا».