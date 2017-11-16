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«يونيفرسال تكنيكال»: شراكات جديدة في تكنولوجيا البترول
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع عدد الشركات العالمية التي تمثلها مجموعة يونيفرسال تكنيكال الإماراتية بالدولة، إلى نحو 20 شركة متخصصة في قطاع البترول، بحسب مبارك البريكي مدير التطوير الأعمال في الشركة.

وقال البريكي لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «إن الشركات التي تمثلها «يونيفرسال» في الإمارات تشمل أنشطتها خدمات البترول كافة، فضلاً عن توريد وتركيب المعدات والأجهزة لحقول النفط، بجانب خدمات الصيانة».

وكشف عن توقيع الشركة مؤخراً اتفاقية جديدة مع شركة كندية توفر تكنولوجيا جديدة في مجال البترول، لافتاً إلى الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في العمليات البترولية كافة.

وأوضح أن مجموعة يونيفرسال تكنيكال تعد شركة إماراتية بنسبة 100%، تم تأسيسها في أبوظبي منذ عام 1973، وتتوزع أعمالها بقطاعات عدة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النفط، فإن السوق المحلي يستحوذ على 90% من أعمال المجموعة، إذ تنشر أعمالها بمختلف إمارات الدولة، لاسيما أبوظبي ودبي والفجيرة.

وأشار البريكي إلى زيادة عدد الوكلاء الذين تمثلهم المجموعة بأبوظبي مؤخراً، في ظل توافد كثير من الشركات العالمية للسوق الإماراتي مؤخراً، مع تباطؤ النشاط بكثير من الأسواق الخارجية، موضحاً أن شركاء المجموعة يمثلون دولاً عدة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية. ولفت إلى استقرار أعمال «يونيفرسال تكنيكال» بأبوظبي خلال العام الحالي، متوقعاً تحسن النشاط بالسوق المحلي بداية من شهر ديسمبر المقبل. ... المزيد
     
 

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