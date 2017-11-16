تبني الإمارات التكنولوجيا المتقدمة يرفع التوطين

حوار: حسونة الطيب

قال دكتور رولاند بوش الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة سيمنس، إن توجه الإمارات للاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الجديدة التي تتطلب مهارات وتخصصات تعليمية متطورة تتوافر في الجيل الإماراتي الجديد، يعزز جهود الدولة في رفع نسب التوطين في مختلف المجالات، في مقدمتها القطاع الصناعي.

وأكد لـ «الاتحاد»، على هامش «أديبك» الذي يختتم أعماله اليوم بأبوظبي، أن حلول التحول الرقمي تساعد على زيادة الكفاءة ومستوى الإنتاجية في قطاع البترول والغاز الطبيعي وقطاع الصناعات الثقيلة بشكلٍ عام، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الربحية، خاصة عند الحديث عن الاستثمارات الهائلة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف: تركز استراتيجية «سيمنس» بصورة عامة على ثلاثة مجالات أعمال رئيسة تتمثل في، الحلول الكهربائية وحلول التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، وتقوم «سيمنس» بتوزيع استثماراتها في مجال البحوث والتطوير على هذه المجالات الثلاث.

وأوضح: في مجال الكهرباء، نقوم بتحويل وتغيير هذا القطاع بشكل كبير على مستوى العالم، من خلال الاعتماد على مجموعة من الحلول المتطورة خاصة في مجال الطاقة المتجددة. من ناحية أخرى تعمل الشركة، على زيادة كفاءة المعدات والآلات التي تنتجها من حيث استهلاك الطاقة، بما في ذلك القوى المحركة وصناديق التروس والمحولات وغيرها.