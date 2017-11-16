سيف الصيعري: «أديبك» منصة عالمية لصناعة النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» منصة عالمية لصناعة النفط والغاز، ويبرهن على أن العاصمة أبوظبي الملتقى الأفضل عالمياً في قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً دور شركة أدنوك في تعزيز النهضة الصناعية والحضارية التي تعيشها الإمارة، وفقاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعرب عن تقديره لجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تعزيز مسيرة عمل «الهيئة» ومجموعة شركاتها، باعتبارها شريكاً استراتيجياً أساسياً ضمن منظومة عمل «الهيئة»، من خلال تزويدها بمستلزماتها من الغاز والوقود في سبيل تطوير البنية التحتية في الإمارة لتحقيق هدف الحكومة الرشيدة بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

ويذكر أنَّ «الهيئة» ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة «أدنوك» تمكنت من قيادة الجهود التنموية والخدمية إلى مستوى يواكب أكثر الممارسات العالمية تميزاً في هذا المجال، ليحتل قطاع الماء والكهرباء مرتبة ثاني أكبر قطاع في الإمارة بعد قطاع النفط، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للقطاع 960 مليون جالون مياه يومياً، و16,922 ميجاواط كهرباء يومياً.