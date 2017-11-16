«دبي التجاري» يدعم «الفورمولا- 1»

دبي (وام)
يستعد مركز دبي التجاري العالمي لتقديم 27 ألف وجبة طعام لجماهير الفورمولا- 1 في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من خلال فريق ضيافته الحاصل على أرفع الأوسمة والميداليات وشهادات التقدير العالمية.
وتستضيف حلبة مرسى ياس خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري أكثر من 9 آلاف ضيف يومياً لمدة ثلاثة أيام.
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واحتاج تقديم الضيافة في فعالية بهذا الحجم إلى شهور من التخطيط الدقيق والتدريب العملي، وعمل الفريق نحو 24 أسبوعاً للاستعداد لهذا الحدث، وقضى ألفين و550 ساعة تدريبية في التخطيط لتقديم خدمات الضيافة المتكاملة لهذا العدد من الزوار.