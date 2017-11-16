«دبي التجاري» يدعم «الفورمولا- 1»

دبي (وام)

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لتقديم 27 ألف وجبة طعام لجماهير الفورمولا- 1 في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من خلال فريق ضيافته الحاصل على أرفع الأوسمة والميداليات وشهادات التقدير العالمية.

وتستضيف حلبة مرسى ياس خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري أكثر من 9 آلاف ضيف يومياً لمدة ثلاثة أيام.

ويدخل في تحضير الوجبات التي يقدمها فريق الضيافة، الذي يضم أكثر من 150 طاهياً من نحو 20 جنسية من جميع قارات العالم، 946 كيلو جراماً من السمك، و320 كيلو جراماً من المأكولات البحرية، و700 كيلو جرام من الخضراوات، و750 كيلو جراماً من الأرز، و360 كيلو جراماً من البطاطا، وألف و230 كيلو جراماً من الدجاج، و200 لتر من الكريمة، إلى جانب الدقيق والمعكرونة والمخبوزات والزيوت والسمن والزبد واللحوم بشتى أنواعها والفواكه وآلاف اللترات من العصائر الطازجة والمعلبة والمشروبات الساخنة والباردة والمياه.

واحتاج تقديم الضيافة في فعالية بهذا الحجم إلى شهور من التخطيط الدقيق والتدريب العملي، وعمل الفريق نحو 24 أسبوعاً للاستعداد لهذا الحدث، وقضى ألفين و550 ساعة تدريبية في التخطيط لتقديم خدمات الضيافة المتكاملة لهذا العدد من الزوار.