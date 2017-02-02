أسرع 8 سيارات في العالم



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 يحيى أبو سالم (دبي) رغم أن أشهر السيارات الرياضية السريعة مثل الفرنسية بوجاتي فيرون سوبر سبورت تتربع على قائمة أسرع سيارات العالم، بعد تمكنها من تحقيق سرعة غير مسبوقة دخلت من خلالها موسوعة جينيس كأسرع سيارة في العالم، إلا أن هناك أيضاً 8 من السيارات الخارقة التي من المؤكد أن عشاق هذه الفئة من السيارات لم يسمعوا عنها، وحتى وإن سمع عنها فقد لا يعلم مدى قوة ما تحمله محركاتها من عزم قد يصل في بعضها للانطلاق بسرعات خيالية تتجاوز سرعة الإقلاع في بعض الطائرات. تماما كالسرعة التي حققتها البريطانية هينيس فينيوم جي تي، التي تمكنت من تسجيل سرعة 427.6 كم في الساعة. كونيجسيج «اجيرا ار» القوة: 1100 حصان السرعة القصوى: 400 كلم/‏‏‏س بلد التصنيع: السويد ... المزيد