شباب الأهلي- دبي البطل.. والجاليات الوصيف

علي معالي (دبي)
فاز فريق شباب الأهلي- دبي بلقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة بالتفوق على فريق «بول أبوف أول» الجاليات 71 - 70، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على صالة الأهلي بدبي، وتوج يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حل الوصل ثالثاً، بفوزه على الشارقة 88 - 78، وبهذه النتيجة يصبح من حق شباب الأهلي- دبي المشاركة في بطولة دبي الدولية المقرر يناير المقبل.
جاءت المباراة الختامية صعبة للغاية، وأحرج فريق الجاليات فريق شباب الأهلي- دبي حتى اللحظات الأخيرة، ويكفي للدلالة على ذلك أنه قبل نهاية المباراة بـ 19 ثانية كان الفارق لصالح شباب الأهلي- دبي نقطة واحدة.
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تقدم الجاليات في بداية المباراة بفارق 9 نقاط، قبل أن يتمكن الأهلي في منتصف الربع الأول من استعادة اتزانه والبدء في تقليص الفارق حتى تمكن من إدراك التعادل مع نهاية الربع الأول 17 - 17.
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وفي الربع الثالث، وصل الفارق في منتصفه إلى 10 نقاط (50 - 40) في ظل وجود دكة بدلاً جيدة في صفوف شباب الأهلي- دبي في الوقت الذي كانت دكة بدلاء الجاليات متواضعة للغاية لعدم وجود العدد الكافي من اللاعبين لارتباطهم بالعمل، وفي نهاية الربع، نجح الجاليات في التقدم 17 - 16 لكن التقدم بقي في مصلحة شباب الأهلي- دبي بفارق نقطتين(56 - 54)، وفي الربع الأخير، تقدم الجاليات بفارق نقطة، وظلت المباراة معلقة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، والتي حسمها فريق شباب الأهلي- دبي 71 - 70.