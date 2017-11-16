شباب الأهلي- دبي البطل.. والجاليات الوصيف

علي معالي (دبي)

فاز فريق شباب الأهلي- دبي بلقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة بالتفوق على فريق «بول أبوف أول» الجاليات 71 - 70، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على صالة الأهلي بدبي، وتوج يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حل الوصل ثالثاً، بفوزه على الشارقة 88 - 78، وبهذه النتيجة يصبح من حق شباب الأهلي- دبي المشاركة في بطولة دبي الدولية المقرر يناير المقبل.

جاءت المباراة الختامية صعبة للغاية، وأحرج فريق الجاليات فريق شباب الأهلي- دبي حتى اللحظات الأخيرة، ويكفي للدلالة على ذلك أنه قبل نهاية المباراة بـ 19 ثانية كان الفارق لصالح شباب الأهلي- دبي نقطة واحدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي- دبي بفارق 3 نقاط فقط، 40 - 37، وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 17 - 17، وفي الربع الثاني كان التفوق ضئيلاً للغاية حتى انتهى الشوط بفارق 3 نقاط فقط، وخلال هذا الشوط أجاد من شباب الأهلي- دبي المحترف الأميركي جيف آلين مسجلا 11 نقطة، وسبقه المتألق راشد ناصر بـ 16 نقطة، وعبدالله عيبسى 8 نقاط، وفي فريق الجاليات أجاد ماندو 12 نقطة، وميندي اراريستد 6 نقاط، وزميله ميشيل حكيم 6 نقاط، نيادرا أجيري 5 نقاط.

تقدم الجاليات في بداية المباراة بفارق 9 نقاط، قبل أن يتمكن الأهلي في منتصف الربع الأول من استعادة اتزانه والبدء في تقليص الفارق حتى تمكن من إدراك التعادل مع نهاية الربع الأول 17 - 17.

ومع انطلاق الربع الثاني، نجح شباب الأهلي في مواصلة الصحوة، إلا أن عودة اعتماد الجاليات على اللعب تحت السلة مكنه من عدم اتساع شباب الأهلي- دبي الفارق إلا بـ 3 نقاط فقط، وهو ما يؤكد تقارب مستوى الفريقين.

وفي الربع الثالث، وصل الفارق في منتصفه إلى 10 نقاط (50 - 40) في ظل وجود دكة بدلاً جيدة في صفوف شباب الأهلي- دبي في الوقت الذي كانت دكة بدلاء الجاليات متواضعة للغاية لعدم وجود العدد الكافي من اللاعبين لارتباطهم بالعمل، وفي نهاية الربع، نجح الجاليات في التقدم 17 - 16 لكن التقدم بقي في مصلحة شباب الأهلي- دبي بفارق نقطتين(56 - 54)، وفي الربع الأخير، تقدم الجاليات بفارق نقطة، وظلت المباراة معلقة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، والتي حسمها فريق شباب الأهلي- دبي 71 - 70.