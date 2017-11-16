عويضة المرر: أبوظبي أحدثت تحولاً جذرياً في أساليب إنتاج واستهلاك الطاقة

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، أن أبوظبي نجحت في إحداث تحول جذري في أساليب إنتاج الطاقة واستهلاكها، وفي صياغة استراتيجيتها المتعلقة بالطاقة المتجددة حتى تصدرت مكانة بارزة في العالم، وباتت عاصمة الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن ذلك يتضح جلياً من خلال المبادرات العديدة التي تنفذها بما في ذلك مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة ومشروع سويحان للطاقة الشمسية -«نور أبوظبي» واستثماراتها في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى البنية التشريعية والمؤسسات التي تنهض بدعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعد أحد الروافد الأساسية لتحقيق «خطة الإمارات 2021»، وتعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبقية إمارات الدولة على تعزيز الاستدامة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لضمان توفير إمدادات كافية من الكهرباء والمياه دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتلبية لتطلعاتها الاقتصادية واحتياجات الأجيال القادمة.

وأضاف المرر، أن القيادة الرشيدة تضع رفاهية الإنسان نصب أعينها من خلال توفير بيئة معيشية رفيعة المستوى، وضمان السعادة والرفاهية ليس فقط لأبناء الوطن، بل لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.