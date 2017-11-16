اتحاد الجو جيتسو يطلق بطولة نائب رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم نائب رئيس الدولة، اعتبارا من الموسم المقبل، لتقام من 3 جولات بنظام الدوري للاعبي الأندية المواطنين، على أن تقام الجولة الثالثة في دبي ليتم فيها تتويج الفائزين والإعلان عن أصحاب المراكز الأولى.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أمس في مقره برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، وفهد علي الشامسي، ومنصور الظاهري، وسميرة الرميثي.

وقرر المجلس ربط كل أنشطة الاتحاد في الموسم المقبل بمبادرة «عام زايد» بمناسبة مرور 100 سنة على مولد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه للرياضة بشكل عام، ورياضة الجو جيتسو على وجه التحديد.

وتم اعتماد ميزانية الاتحاد في العام المقبل 2018 - 2019 وبرامج إعداد المنتخبات كافة، وعلى رأسها المنتخب الأول لتجهيزه لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا صيف العام المقبل، وتم الاطلاع على برنامج الإعداد الكامل من اللجنة الفنية، والذي يتضمن عددا من المعسكرات الداخلية والخارجية.