الإمارات تستحوذ على 35 % من أعمال «مايكروسوفت» في الخليج

سيد الحجار (أبوظبي)

تستحوذ الإمارات على نحو 35% من حجم أعمال شركة مايكروسوفت في منطقة الخليج، بحسب عمر صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتصنيع والموارد في الشركة.

وقال صالح لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، إن أعمال الشركة في الإمارات تشهد نموا ملحوظا، لاسيما بقطاع النفط والغاز، حيث توفر الشركة خدمات التحول الرقمي عبر منصات الحوسبة الحسابية للشركات العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أهمية خدمات التحول الرقمي في تحسين الأداء وتقليص النفقات وزيادة إنتاجية الموظفين ودعم اتخاذ القرار عبر إعطاء الأولوية للقرارات المبينة على المعلومات.

ولفت إلى أن الشركة أجرت استبيانا مؤخرا مع نحو 300 من مسؤولي الشركات، وأكد 27% منهم أن التحول الرقمي يعني لهم توفير أكثر من 50 مليون دولار، بل إن 13% منهم قالوا إنه يسهم في توفير أكثر من 100 مليون دولار، مؤكدا أن بعض المشاريع الكبري التي وفرت لها الشركة خدمات التحول الرقمي، حققت استفادة بأكثر من 300 مليون دولار.