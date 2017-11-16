شرط الإعارة يمنع مشاركة الضنحاني

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يفتقد فريق الإمارات جهود اللاعب عبدالله الضنحاني أمام الوحدة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري بعد غدٍ، وذلك بسبب شرط الإعارة الذي يمنع مشاركته أمام فريقه الأصلي الوحدة، خصوصاً أن الأخير وافق على انتقال الضنحاني إلى فريق الإمارات بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار العلاقة الجيدة للناديين.

ويجري لاعبو «الصقور» بروفة الوحدة مساء اليوم على ملعب النادي لوضع الترتيبات الأخيرة قبل الدخول إلى أجواء اللقاء، وذلك وسط أجواء يسودها التفاؤل والإصرار على استعادة نغمة الانتصارات في المنافسة، إثر الخسارة التي تعرض لها الفريق خمس مرات أمام الوصل 1-3 والعين صفر-2 وشباب الأهلي دبي صفر- 4 وعجمان 2- 3 والشارقة صفر -1، مقابل الفوز في مباراة واحدة على حساب حتا 4- صفر والتعادل مع الظفرة 3-3.

ويتطلع المدرب نور الدين العبيدي إلى واقع أفضل في لقاء «العنابي» للانطلاق إلى مرحلة جديدة عنوانها تخطي «كابوس» تراجع النتائج الذي تسبب في حالة من الإحباط لدى الجماهير التي مازالت على قناعة كبيرة بأن «الصقور» لن يستسلم وسيعود قوياً للمنافسة على النتائج الإيجابية، وذلك بوجود العناصر التي يمكن أن تصنع الفارق مع المدرب، الذي يضطلع بجهود كبيرة لإنقاذ الفريق ومساعدته على تعديل صورته ووضعه على لائحة الترتيب مع اقتراب المنافسة من مرحلة ختام الدور الأول.