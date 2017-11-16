إصابة لوفانور تزيد القلق في صفوف شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

أدخل غياب المالدوفي لوفانور هنريكي لشهر كامل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه مع الوصل في كأس الخليج العربي، حالة من القلق في صفوف الجهاز الفني للفريق، نظراً لحاجة الفريق إلى حلول في الخط الأمامي تدعم الجانب الهجومي، بعد الصيام عن تسجيل الأهداف خلال ثلاث مباريات متتالية بدوري الخليج العربي.

ويبحث الجهاز الفني عن حلول جديدة تدعم الفريق في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وتعوض غياب لوفانور، خاصة من العناصر التي قدمت مستويات جيدة في مباراة كأس الخليج العربي، مثل وليد عمبر وسعيد أحمد وراشد حسن.

ويعول المدرب على اكتمال الصفوف بانضمام اللاعبين الدوليين، وتعافي حبيب الفردان، إلى جانب عودة السنغالي موسى سو من السفر، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيعول عليها في مباراة بعد غدٍ أمام دبا الفجيرة، ضمن الجولة الثامنة للدوري.