أحمد سعيد: لقاء الجزيرة والعين مواجهة بين «النجوم الكبار»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة مواجهة فريقه المقبلة أمام العين بعد غدٍ بالصعبة، وقال: «من دون شك تعد المباراة بمثابة كلاسيكو النجوم الكبار لما يمتلكه الفريقان من مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين».

وأكد أن «فخر أبوظبي» جاهز لهذه المواجهة المرتقبة، وأن الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات أعد العدة لخوض غمار هذا اللقاء الذي يعد تحدياً جديداً للفريق، وشدد على أن الفوز الكبير الذي حققه الجزيرة بشبابه على النصر في كأس الخليج العربي أعطى للاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة في ظل الغيابات المتعددة التي عانى منها الجزيرة خلال هذا اللقاء.

وأعرب سعيد عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الجزيرة على تقديم عرض قوي يليق باسم حامل لقب الدوري، كما توقع أن يغلب التكتيك على اللقاء كون أن الفريقين يمتلكان مدربين من طراز مميز.

واعترف أحمد سعيد بصعوبة المهمة أمام العين في ظل وجود عدة عوامل، أبرزها إقامة اللقاء في معقل العيناوية، فضلاً عن الدفعة المعوية للاعبي «الزعيم» أيضاً من النتائج المميزة في الدوري وكأس الخليج العربي.

وعن مشاركة لاعب الوسط محمد جمال الذي تعرض للإصابة مؤخراً قال: «الموقف لم يتحدد بعد وسوف يرى الجهاز الفني بمشاورة الفريق الطبي مدى إمكانية لحاق اللاعب باللقاء».

ويواصل الجزيرة تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق قصر الإمارات بمشاركة جميع اللاعبين بعد انضمام لاعبي المنتخب الوطني، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات ليوم واحد أمس الأول بناء على قرار الهولندي تين كان المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يشارك المغربي مبارك بوصوفة في تدريبات الفريق اليوم بعد العودة من رحلة منتخب بلاده في كوت ديفوار، التي صعد من خلالها إلى مونديال روسيا بعد الفوز على الفريق الإيفواري بهدفين دون رد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت غياب عدد كبير من لاعبي فخر أبوظبي، سواء للانضمام لصفوف المنتخب الوطني أو الإصابات، وكذلك انضمام المغربي مبارك بوصوفة لصفوف منتخب المغرب.​