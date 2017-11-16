زوران يغلق تدريبات «الزعيم» قبل «الكلاسيكو»

عبدالله عامر (العين)

أجرى فريق العين، مساء يوم أمس حصة تدريبية خفيفة على ملعب خليفة بن زايد، شهدت انضمام اللاعبين العائدين من صفوف المنتخب الوطني، إلى جانب السويدي ماركوس بيرج، وذلك بعد انتهاء مهامهم «الدولية».

وتابع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق وضع الترتيبات الفنية الخاصة بتجهيز فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الجزيرة في قمة مباريات الأسبوع الثامن، والمقررة بعد غدٍ على استاد هزاع بن زايد.

كما قرر زوران إغلاق تدريبات الفريق بداية من الحصة التدريبية المسائية اليوم، وذلك لوضع لاعبي فريقه في درجة الجاهزية المطلوبة، خصوصاً وأن الفريق سيفتقد في مباراته القادمة إلى جهود عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم الياباني شيوتاني تسوكاسا الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الوحدة ضمن الجولة الماضية من مسابقة الدوري، كما تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد برمان، الذي تعرض للإصابة خلال معسكر منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي دوجلاس، والذي تأكدت عدم مشاركته بسبب سفره إلى البرازيل، نظراًَ لظروف وفاة والدته.

وأعرب محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة العين، المشرف العام على الفريق، عن صادق مواساته للاعب البرازيلي، وحرص لاعبو العين والجهاز الإداري والطاقم الفني على مشاطرة اللاعب الأحزان في وفاة والدته، التي كانت تعاني أزمة قلبية حادة، حيث استقبل اللاعب الخبر أمس، وأعرب دوجلاس عن بالغ تقديره لأسرة نادي العين على مشاركته أحزانه.