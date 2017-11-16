العنبري: جاهزون بكل أوراقنا لمواجهة «البرتقالي»

الشارقة (الاتحاد)

بعث عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة برسالة تهنئة الى رايان ماك جوان لاعب منتخب أستراليا لتأهل منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعاً لتألق اللاعب في الفترة المقبلة.

قال العنبري: «فريقي مستعد بشكل جيد لمباراة عجمان غداً، والمنافس من الفرق التي أظهرت مستوى جيداً في آخر 4 مباريات، وهو ما يجعلنا نجهز أوراقنا بمنتهى القوة والتركيز، وسيكون شاهين عبدالرحمن هو اللاعب الوحيد المؤكد غيابه حتى الآن».

وتابع: «من خلال مشاهدتي لعدد من مباريات عجمان رأيت أنه كان الأفضل في جميع المباريات التي خاضها، حيث يتقدم في البداية، ويلعب بشكل ممتاز، وهو ما تحدثت فيه مع لاعبي الشارقة، وثقتي كبيرة في عناصر فريقي الذين يدركون صعوبة الموقف، وأبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، وأملي كبير في وجود سيزار وويلتون، ويصل اليوم الأسترالي رايان، وسوف نرى إمكانية الدفع به في المباراة كونه عنصراً مهماً في تشكيلة الملك».

وأضاف: «قمنا خلال الأيام التي أعقبت مباراة الوحدة في كأس الخليج العربي بمعالجة بعض السلبيات لكي ندخل مباراة الغد من دون تكرار لأخطاء الماضي».