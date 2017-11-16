الرمادي: لقاء الشارقة «منعطف مهم جداً»

عماد النمر (عجمان)

وصف المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان مباراة فريقه غداً أمام الشارقة بالمنعطف المهم جداً لفريقه، مشيراً إلى أن المباراة مهمة مثل كل مباريات عجمان في الدوري، خاصة في ظل تقارب الفرق، سواء من ناحية المستوى أو النقاط.

وقال: «المباراة تمثل أهمية أكبر للبرتقالي، الذي يسعى إلى التقدم للأمام بصورة أكبر نحو المنطقة الدافئة».

وجدد الرمادي رضاه عن مردود لاعبي فريقه من حيث الأداء والكفاح، وقال: «نرجو أن يستمر على نفس المستوى الثابت من الأداء مع النتائج الجيدة، خاصة أن عجمان مازال تحت الضغوط لأن الفارق في النقاط بين الأندية متقارب جداً، وهذا يتطلب المزيد من الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية».

وقال: «فريق الشارقة جدير بالاحترام، وصاحب تاريخ واسم كبير في الكرة الإماراتية، وتتشابه ظروفه مع عجمان من حيث البداية المتعثرة في أول الدوري، ثم الاستقرار، ثم التطور نحو مستوى جيد، لذلك ستكون المنافسة بين الفريقين كبيرة وقوية».

وشدد الرمادي على أن المباراة إحدى محطات الدوري وتخضع للمقاييس والحسابات المعروفة في المنافسات الطبيعية، وبين أنه طلب من لاعبيه ضرورة احترام المنافس وتقدير قوته، والمحافظة على المستوى الجيد الذي ظهر به البرتقالي في الفترة الأخيرة.