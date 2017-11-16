برانديللي: جماهير النصر على حق في انتقادنا

مراد المصري (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي، المدير الفني للنصر، أن الجماهير محقة بالانتقاد حينما لا يحصد الفريق النتائج المطلوبة، لكن هذه الانتقادات يجب أن تكون دون عنف أو هجوم شرس، موضحاً أنهم كمحترفين يجب تقبل هذه الانتقادات طالما كانت في الإطار السليم.

وجاء حديث برانديللي قبل مواجهة حتا يوم غدٍ في دوري الخليج العربي، موضحاً أن فريقه يمر بفترة حساسة حالياً، لكنه يسعى لبث الطاقة الإيجابية بين اللاعبين ليؤمنوا بأنفسهم ويدخلوا المباراة بعقلية سليمة من أجل السيطرة وتحقيق الفوز.

وكشف المدرب عن وجود غيابات أبرزها، اللبناني جوان العمري الموقوف بسبب الإنذارات، كما تعرض أحمد الياسي لإصابة، ولا يتوقع تواجد سالم صالح بنسبة 90٪، كما تبدو المؤشرات أن المغربي عبد العزيز برادة سيغيب عن المواجهة.

واعترف برانديللي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، أن عدم تأهل بلاده إلى كأس العالم خلف لديه فراغ كبير، وقال: «يجب أن نتواضع ونبدأ بالعمل مجدداً، حيث توقفنا عن التطور، بينما قطع الآخرون أشواطاً كبيرة، علينا التركيز على المواهب الصغيرة، ونعمل على تعديل القوانين المنظمة للعبة لدينا من أجل تصحيح الخطأ».

وتابع: «حضرت المباراة لوحدي في المنزل، وتأثرت بدموع بوفون، الذي أراد أن يكمل مسيرته بقيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم».