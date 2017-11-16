محروس: البحث عن الفوز حق مشروع

دبي (الاتحاد)

أوضح نزار محروس، المدير الفني لحتا، أن مواجهة النصر صعبة، وتتطلب تكاتف اللاعبين من أجل تجاوز أحد الفرق التي تلعب بشكل منظم، وتمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، لكنه فريقه يريد تقديم أداء كبير ومواصلة النتائج الإيجابية بعد التعادل مع دبا الفجيرة في الجولة الماضية قبل التوقف، معتبراً أن اللعب من أجل الفوز حق مشروع لفريقه مع احترامه لمنافسه «العميد».

وأكد محروس أن النصر يمتلك مدرباً يتمتع بخبرة كبيرة، وأسماء قوية في مختلف الخطوط، لكن هذا الأمر يزيدهم حماساً ورغبة بتقديم مباراة قوية أمامهم ومحاولة الحصول على أكبر قدر من النقاط.

وأوضح أن فريقه سيعاني 3 غيابات مؤثرة هم، محمد جمال بداعي الإيقاف، وخالد مطر بسبب الإصابة، وسبيل المدني بسبب بند الإعارة من النصر الذي يمنعه من المشاركة أمامهم في الدوري، لكن بالمجمل العام عبر المدرب عن تطلعه أن تقدم المجموعة بأكملها الأداء المطلوب منها وتعوض هذه الأسماء.

واعترف محروس أن مواجهة عجمان في كأس الخليج العربي خلال فترة التوقف، منحته المجال للتعرف على قدرات العديد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية المجموعة بأكملها، موضحاً أنه حرص على تعزيز الجانب البدني للفريق والعمل على تصحيح الأخطاء، في ظل استقبال الأهداف المتتالي في المباريات الماضية، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام عجمان.