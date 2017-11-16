قويض: نخوض أصعب مواجهة في الدوري

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد قويض المدير الفني للظفرة أن مباراة الوصل ستكون حافلة بالصعوبات، إذ اعتبرها إحدى أقوى المواجهات التي سيخوضها فريقه عند النظر إلى العبء الكبير الذي سيقع على عاتق الخط الخلفي.

وقال قويض: «عند الحديث عن مباراة الوصل، فأول ما يتبادر إلى الأذهان القدرات الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الفريق، ممثلة بكايو وليما ولوراندو. هذا الثلاثي يعتبر القوة الهجومية الأفضل في بطولة الدوري بالوقت الحالي، وبالنسبة لنا نحن شددنا طيلة الأسبوع الماضي على ضرورة التعامل بحذر مع متطلبات هذه المواجهة، إذ طلبت من اللاعبين أن يكونوا متيقظين في الشق الدفاعي إلى جانب السعي الدائم لاستخلاص الكرة من الخصوم دون ارتكاب الأخطاء، فمهارة ثلاثي الوصل تجبر المدافعين على ارتكاب الأخطاء التي ينتج عنها كرات ثابتة عادة ما تكون حافلة بالخطورة». وأضاف: «باختصار الوصل يملك القدرة على التسجيل بكافة الأشكال لذلك تركزت التدريبات خلال الأسبوع الماضي على تصفية أذهان اللاعبين بالدرجة الأولى، تأهباً لمباراة الغد وكذلك للمباريات الثلاث المتبقية بالمرحلة الأولى أمام حتا وشباب الأهلي - دبي والعين».

وتابع قويض: «في مباراة الوصل الماضية أمام شباب الأهلي - دبي كان الأخير يلجأ في بعض الأحيان إلى الدفاع بسبعة لاعبين، وهذا يعكس الاحترام الكبير الذي حظي به الوصل في هذه المباراة، فكيف الحال بالنسبة إلينا».

ولفت قويض إلى أن الوصل ورغم تمتعه بقوى هجومية ضاربة، إلا أن هذا الأمر لا يعني افتقاده إلى النقاط السلبية التي قد يستغلها الظفرة، معرباً عن أمنياته بأن يكون الأداء التحكيمي على مستوى عالٍ، وأن يمنح كلا الفريقين حقوقهما لا أكثر ولا أقل.