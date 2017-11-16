مارادونا يخصص كرة «سواروفسكي» لأحسن لاعب في الفجيرة

علي معالي (دبي)

عاد مارادونا، المدير الفني لفريق الفجيرة، إلى قيادة تدريبات فريقه بعد عملية جراحية في كتفه، استعداداً للمباراة المهمة لـ«الذئاب» أمام بني ياس غداً في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى.

وفجر مارادونا مع عودته مفاجأة في تدريبه الأخير، حيث قام بتجهيز هدية عبارة عن كرة جميلة من أحجار كريمة ماركة «سواروفسكي» بألوان زاهية صممت على يد فنان كولومبي صديق لمارادونا مرسوم عليها شعار الفجيرة وموقعة باسم «مارادونا» ليتم منحها في نهاية الموسم لأفضل لاعب بالفريق، وهو ما جعل الحماس يتزايد لدى جميع اللاعبين للفوز بهذه الكرة القيمة من أسطورة اللعبة في العالم. وأعلن مارادونا التحدي الكبير لمباراة «السماوي» قائلاً: «لا ننكر قوة المنافس بني ياس وهو فريق كبير، ولكن الفريق الأكبر غداً سيكون فريق الفجيرة، ونعلم أن الفجيرة لديه إمكانيات كبيرة وخبرات متنوعة وقادر على التأهل، لكن نفس الطموح والرغبة كبيرة لدى لاعبي الفجيرة، وهو ما شعرت به منذ أن توليت مهمة الفريق، وعلينا أن نحترم جمهورنا في مباراة الغد وهم يتابعوننا في المدرجات، وندعوهم بأن يتواجدوا بقوة في مثل هذه الموقعة المهمة ضد فريق جيد».

وعن الكرة التي قرر منحها لأفضل لاعب بالموسم قال مارادونا: «فكرت في إيجاد حافز قوي بين اللاعبين ليس فقط في المباريات، بل في التدريبات والالتزام، ووجدت أن كرة بهذا الشكل والقيمة المعنوية الكبيرة ستكون حافزاً بين اللاعبين لأن تكون من ضمن مقتنياتهم في المستقبل كأحسن لاعب في الموسم، وهي فكرة من أفكاري لتحفيز اللاعبين، وأعلم أن التنافس بين الجميع سيكون على أشده ليس من أجل هذه الفكرة فقط، بل من أجل تحقيق حُلم نسعى له جميعاً بأن نكون ضمن فرق المحترفين بدوري الخليج العربي».

وتابع: «علينا السير مباراة بمباراة في الدوري، وألا نفكر في المدى البعيدّ، بل علينا أن نستعد ونفكر في كل مباراة على أنها بطولة، وجميع عناصر الفريق تعلم ذلك، لن نتغاضى عن قوة بني ياس وهو فريق مرشح للتأهل، وهو فريق لديه خبرات، ولكن لدينا في نفس الوقت بالفجيرة فريق كبير».

وعن العملية الجراحية في كتفه قال: «حرصت على إجراء الجراحة في هذا التوقيت، على الرغم من أنني أعاني منها منذ 9 أشهر تقريباً، لكنها زادت خلال هذه الأيام ووجدت أن الفرصة بين الجولة الثانية والثالثة مناسبة لإجراء العملية، ورغم أن الطبيب نصحني بالراحة لعدة أيام، لكن من الصعب ترك الفريق والراحة في البيت في غمار البطولة التي نخطط معاً، لاعبين ومدربين وإداريين في الفجيرة، للسعي نحو حُلم التأهل».