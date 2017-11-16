«الحرس القديم» يفرض نفسه في سباق «أجانب الدوري» !

مراد المصري (دبي)

فرض «الحرس القديم» للاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، حضوره بقوة في أول سبع جولات من عمر المسابقة، حيث تكررت نفس الوجوه التي عرفناها في المواسم الماضية في بداية مشوار المسابقات الموسم الحالي، وسط حضور خجول للوافدين الجدد من لاعبين أظهروا قدرات جيدة، لكن ليس بما يواكب الطموحات المنتظرة منهم لصنع الفارق مع فرقهم التي قامت باستقطابهم.

وفي نظرة على قائمة ترتيب هدافي دوري الخليج العربي، نجد 8 من أصل 10 لاعبين سبق لهم التواجد في ملاعبنا سابقاً، حيث سيطروا على المراكز الخمس الأولى على التوالي بوجود البرازيلي ليما لاعب الوصل في المركز الأول بمجموع 9 أهداف، والسنغالي ماكيتي ديوب لاعب شباب الأهلي ثانياً بمجموع 6 أهداف، ثم الأرجنتينيين تيجالي لاعب الوحدة وساشا لاعب الإمارات، والبرازيلي ألميدا لاعب الظفرة بمجموع 5 أهداف لكل منهم، فيما يأتي خلفهم برصيد 4 أهداف البرازيلي كايو لاعب الوصل، والمغربي مراد باتنا لاعب الوحدة، والبرازيلي دوجلاس لاعب العين، حيث سبق لهذا الثلاثي التواجد في ملاعبنا، ومعهم فقط كاستثناء السويدي ماركوس بيرج لاعب العين والبرازيلي فرناند جابريل لاعب حتا.

ويعتبر الحضور الآسيوي هو الأميز في الصفقات الجديدة، وذلك قياساً على المردود العام وتحديداً الياباني شيوتاني لاعب العين، الذي تقدم لأدوار هجومية رغم واجباته الدفاعية وسجل 3 أهداف والكوري شانج مون لاعب شباب الأهلي، الذي سجل هدفاً وبات ورقة رابحة في متوسط ميدان فريقه بوصفه لاعباً بمهارات وسرعة عالية.

ونجح عدد من اللاعبين الآخرين في ترك تأثير جيد مع فرقهم، ومنهم البرازيلي إديلسون مع عجمان ورومارينيو مع الجزيرة والبرازيلي إيلتون مع الظفرة، إلى جانب الثنائي البرازيلي جابريل وروزا في حتا، والبرازيلي فاندرلي مع النصر قبل أن توقفه الإصابة، وذلك وسط محاولات جيدة من الثنائي البرازيلي ويلتون وفاندر في الشارقة اللذين بدأ كلاهما بتثبيت بعد تغيير المدرب.