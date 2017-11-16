«النيابة» يقترب من حسم لقب اليد

رضا سليم (دبي)

تربع فريق النيابة العامة على قمة مسابقة اليد بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، ونجح الفريق في مواصلة السير نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بمباراته الثانية على فريق ورشة حكومة دبي بنتيجة 34-7 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة دبي ستارز بالمزهر، بينما فاز في الجولة الأولى على «ديوا»، فيما دشن فريق بلدية دبي مشواره في البطولة بالتعادل مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 9-9.

ورفع النيابة رصيده إلى 6 نقاط من جولتين يليه في المركز الثاني فريق ديوا برصيد 3 نقاط متساويا مع فريق هيئة الطرق الذي غاب عن هذه الجولة، فيما جاء في المركز الرابع فريق بلدية دبي برصيد نقطتين من جولة واحدة، وورشة حكومة دبي الأخير برصيد نقطة واحدة من خسارة واحدة.

واقترب النيابة من حسم اللقب رغم غيابه عن جولة اليوم إلا أنه يواجه فريق بلدية دبي يوم الأحد وفي حالة فوزه سيكون قد حسم اللقب قبل مباراته أمام هيئة الطرق يوم الخميس المقبل في ختام المسابقة، فيما يلتقي ديوا مع ورشة حكومة دبي.

من جانبها، أكدت زينب القاسم منسقة فريق ورشة حكومة دبي لكرة اليد جاهزية فريقها اليوم لمواجهة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي رغم فوارق الإمكانيات والإصابات التي تعرضت 4 لاعبات إلا أن الروح المعنوية العالية والجاهزية الفنية ستكون سلاح الفوز أو الظهور المشرف منوهة إلى أن مشاركتهن هي الأولى في دورة الشيخة هند والهدف التواجد في هذه البطولة الكبيرة التي تحمل اسما غاليا على قلوبنا جميعا.

من ناحية أخرى، تشهد مسابقة الريشة الطائرة للمواطنات تنافسا قويا للصعود إلى دور الثمانية، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب وتلتقي منى السهلاوي من اينوك مع سعاد ضاعن من النيابة العامة، وأسماء عبدالكريم من بلدية دبي مع مريم علي النعيمي من النيابة، وفاطمة يوسف من ديوا مع زميلتها من نفس الدائرة لطيفة ناصر، ونورة صالح من شؤون الإقامة مع رقية خليل من هيئة الطرق، وميثاء سعيد من دبي للإسعاف مع فاطمة محمد من تنمية المجتمع، ومريم أحمد من ديوا مع رزيقة خميس من دبي التعليمية، وحمده الحليان من النيابة مع فاطمة جواد من بلدية دبي، وحنان أحمد من هيئة الصحة مع عائشة أحمد فولاذ من دبي للإسعاف.