لوتاه يدافع عن «الانضباط» ويؤكد استقلالية اللجنة

دبي (الاتحاد)

أبدى المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة وزملاؤه أعضاء اللجنة، استياءهم من اللغط الإعلامي الذي صاحب بعض قرارات اللجنة مؤخراً، والجدل حول تكييفها القانوني، وعدم تماثل الأحكام في بعض الحالات المتشابهة، وكذلك الاستياء من الانتقادات السلبية التي تخرج عن الحدود، والتي رأوا أنها لا تليق بالتعامل مع لجنة قضائية مستقلة تصدر أحكامها بالأغلبية بعد تصويت الأعضاء وفق لائحة الانضباط المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد.

وأكد المستشار منصور لوتاه، أن لجنة الانضباط تختلف عن اللجان الأخرى في عدد اجتماعاتها، حيث إن اجتماعاتها أسبوعية، وقال: «تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لنظر التقارير والشكاوى المرفوعة، حيث تختص الأمانة العامة، بتسلم الشكاوى والتقارير وتوردها وبعدها يتم تحويلها لمقرر اللجنة، ولا يتم تسليم الشكاوى مباشرة للجنة، وبعد أن يقوم مقرر اللجنة بتسلمها وتجهيزها للاجتماع، تقوم اللجنة بمراجعة ودراسة وجدولة كل موضوع على حدة، وبعدها تتم المناقشة للتوصل إلى القرار والتصويت عليه، لاعتماده بأغلبية الأصوات، ولا يتم أخذ أي قرار بصورة منفردة ولا يتحكم في قرارات اللجنة أي عضو، بما في ذلك الرئيس، وإنما يطبق نظام التصويت الوارد في لائحة الانضباط حسب المادة 30».

وأضاف: «لجنة الانضباط لجنة قضائية تفصل في المواضيع بكل حيادية وعدالة وتجرد من أي انتماء، وقبل ملامة الناس أو الإعلام، فأعضاء اللجنة يؤدون واجبهم بأمانة ومخافة الله، فهذه ذمة وأمانة أوليت لهم، ولا توجد أي اختلافات في الأحكام، فاللجنة لا تقوم بالحكم من مزاجها أو حسب أهوائها، ولكن حسب اللوائح والإجراءات المتبعة».