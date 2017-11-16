خالد بن سلطان يستقبل الرحماني ويهنئه برئاسة «إفهار»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز بدعم ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في تطوير سباقات الخيل العربي الأصيل في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقباله في الرياض مساء أمس الأول فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» حيث ناقش معه كل ما يخص سباقات الخيل العربية في العالم، والمملكة والإمارات على وجه الخصوص، وسُبل تطويرها، كما هنأه على توليه المنصب، متمنيا له التوفيق، وأن تشهد سباقات الخيل العربية تطوراً كبيراً على الساحتين العربية والدولية.

من جهته، رفع فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، على كل ما يقدمانه لرياضة الفروسية ولسباقات الخيل العربية على وجه الخصوص مما عزز من مكانة وقيمة الفروسية، متقدما بالشكر للأمير خالد بن سلطان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالدعم الذي وجده خلال اللقاء والسعي الكبير لتطوير سباقات الخيل العربية محلياً دولياً وقال: «المملكة تمتلك إسطبلات ومرابط وسلالات تعد الأفضل في العالم بدليل النتائج التي حققتها في الأعوام الماضية، حضر اللقاء الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.