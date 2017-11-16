ستيندل ينقذ «السجل الخالي»

كولونيا (د ب أ)

أفلت المنتخب الألماني من هزيمة محققة أمام ضيفه الفرنسي، وتعادل معه في الوقت القاتل 2/‏ 2، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في كولونيا.

وسجل أليكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي هدفي المنتخب الفرنسي، وسجل تيمو فيرنر مهاجم لايبزج الهدف الأول للماكينات الألمانية، ثم خطف لارس ستيندل مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

ومنذ خسارته أمام المنتخب الفرنسي صفر /‏2 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2016» بفرنسا، خاض المانشافت 20 مباراة ولم يخسر في أي منها، لكنه كان قريباً للغاية من خسارة هذه المسيرة الرائعة على يد الديوك الفرنسية، لكن ستيندل أنقذ السجل الخالي من الهزيمة ببراعة.

وتأهل المنتخب الألماني بطل العالم إلى مونديال روسيا بتصدره المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية برصيد 30 نقطة، كما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، الذي أثبت أن الفريقين سيكون لهما دور كبير في المنافسة علي اللقب في مونديال روسيا، أو الذهاب لمنطقة بعيدة.