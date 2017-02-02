هند رستم.. «الحلوة عزيزة»

القاهرة (الاتحاد)
«الحلوة عزيزة».. فيلم اجتماعي تشويقي استعراضي، عرض في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري.
دارت الأحداث حول فنانة استعراضية جميلة بالمنصورة «عزيزة» تعمل في إحياء الأفراح ويحبها ابن العمدة، ولكنها تصده وتقرر النزوح إلى القاهرة، وعند سفرها يلقي على وجهها ماء نار، فيشوه وجهها، وتضطر إلى أن تدير ملهى ليلي، وتقع في حب أحد زبائنه «أحمد»، وعندما تفلس تبتز إحدى الزوجات المترددات عليها وتهددها بكشف خيانتها لزوجها، وتقابل الدكتور «رؤوف» ويتعاطف معها ويجري لها عملية تجميل لتعيد جمالها، وتنجح العملية وتعود كما كانت عزيزة الحلوة، ويقرر حبيبها قتل ابن شقيقه الطفل الصغير ليرث أمواله، على أن تساعده «عزيزة» التي يستيقظ ضميرها، وترفض هذا العمل الإجرامي، ويستيقظ ضمير «أحمد» أيضاً عندما يدخل الطفل ليصلي، ويبدأ مع «عزيزة» صفحة جديدة بلا جرائم.
|
وشارك في بطولة الفيلم هند رستم، وشكري سرحان، ويوسف وهبي، وسمير صبري، ونجوى فؤاد، وحسين إسماعيل، وسهير البابلي، ونعيمة الصغير، وسعيدة جلال، ونجيب سرور، وحامد مرسي، وأحمد غانم، وعبدالغني النجدي، وسيناريو وحوار فيصل ندا، وحسن الإمام الذي قام بإخراج الفيلم.
|