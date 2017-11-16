ثلاثية يديناك تحجز «المقعد 31» لأستراليا

سيدني (رويترز)

قاد القائد مايل يديناك بثلاثية في الشوط الثاني، أستراليا للفوز 3-1 على هندوراس، في إياب الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، لتحجز المقعد رقم 31 في نهائيات العام القادم في روسيا، فيما يقام صباح اليوم إياب الملحق الدولي الأخير بين البيرو ونيوزيلندا «أوقيانوسيا-أميركا الجنوبية، الذهاب صفر-صفر».

وهز لاعب الوسط الشباك من ركلة حرة أبدلت اتجاهها، وركلتي جزاء، ليمنح أستراليا فوزاً مريحاً في النتيجة الإجمالية ويرسل أبطال آسيا إلى النهائيات للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت هندوراس، التي فرضت عليها أستراليا التعادل من دون أهداف في لقاء الذهاب على أرضها الأسبوع الماضي، تسعى للتأهل للمرة الثالثة على التوالي، لكنها لم تقدم الكثير في الهجوم، حتى سجلت هدفها الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البرت ايليس.

وقال يديناك بعد المباراة: من الصعب وصف هذا الشعور.. إنه شيء لا يصدق. كنا ندرك أنها ستكون تصفيات صعبة لكن هذا يجعل الأمر استثنائياً.

وأضاف: مررنا بعامين ونصف العام في غاية الصعوبة حتى نصل إلى هذه النقطة لكننا فعلناها. نحن سعداء للغاية بالذهاب إلى كأس العالم مرة أخرى.

وهذه هي المباراة 22 لاستراليا في التصفيات ولم يتضح بعد ما إذا كان المدرب انجي بوستيكوجلو سيقودها في روسيا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يفكر في الاستقالة.

ويبدو من المستبعد أن يحدد بوستيكوجلو مستقبله حالياً، ويفسد الاحتفال الذي بدأ بعرض للألعاب النارية فوق ميناء سيدني بمجرد إطلاق صفارة النهاية.

ومثلما حدث في سان بيدرو سولا يوم الجمعة الماضي، كان المنتخب الأسترالي الأفضل في اللقاء.