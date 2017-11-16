الدنمارك تنتزع البطاقة الأوروبية الأخيرة

دبلن (رويترز)

سجل كريستيان إريكسن 3 أهداف في انتصار الدنمارك الساحق 5-1 على مضيفتها أيرلندا، في إياب ملحق تصفيات كأس العالم، لتحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 2018.

وتأخرت الدنمارك بهدف مبكر من ضربة رأس من شين دافي، لكنها سيطرت سريعاً على المباراة، وهزت الشباك بهدفين متتاليين الأول، عندما سدد أندرياس كريستينسن كرة بعد نصف ساعة اصطدمت بالقائم، ولمست سيروس كريستي إلى داخل الشباك.

وتبع ذلك الهدف الثاني من إريكسن الذي ضمن الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى، قبل أن يكمل ثلاثيته بعد خطأ دفاعي بعد ذلك.

وأضاف نيكلاس بندتنر الهدف الخامس من ركلة جزاء قرب النهاية، لتصل الدنمارك للمرة الخامسة إلى نهائيات كأس العالم بعدما تعادلت من دون أهداف في الذهاب.

وقال مارتن أونيل مدرب أيرلندا لشبكة «أر.تي.إي» الوطنية: كلنا خسرنا في النهاية لا شك في ذلك... الأهداف كانت بسهولة تامة.

وتوقع أونيل أن فريقه سيكون بحاجة إلى هدفين ليعود لكأس العالم بعد غياب منذ عام 2002، وتحول ذلك إلى حقيقة بعدما وضع سيستو الكرة من بين ساقي هاري أرتر بعد ركلة ركنية أدت إلى هدف التعادل.

بينما قال إريكسن: هذا شعور مجنون. كنا نكافح معاً منذ وقت طويل.