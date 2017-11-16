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الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد»:

%70 معدل استغلال 15 سفينة تابعة لأسطول «الخليج للخدمات الملاحية»
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

سجلت شركة «الخليج للخدمات الملاحية» معدل تشغيل لأسطولها، المكون من 15 سفينة من الفئتين الكبيرة والمتوسطة، تجاوز 70% خلال النصف الأول من 2017، بحسب دنكان أندرسون الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات الملاحية.

وأكد أندرسون لـ«الاتحاد» أنه رغم الظروف التي تمر بها صناعة النفط والغاز وتراجع الأسعار عالمياً وانخفاض مستوى الاستثمارات المتجهة لأسواق النفط والغاز، فإن شركة «الخليج للخدمات الملاحية» استطاعت خلال العام الجاري توفير مجموعة واسعة من الخدمات البحرية لعملائها ضمن قطاع استخراج النفط عبر المنصات البحرية، ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن نسبة الاستغلال الأمثل لسفن الدعم ذاتية الدفع والرفع التي تقوم بتشغيلها شركة «الخليج للخدمات الملاحية» بلغت 56% خلال النصف الأول من 2017، مؤكداً أن الشركة تركز حالياً على الاستخدام الأمثل للسفن إضافة إلى الحفاظ على علاقات متينة مع العملاء، إلى جانب البحث عن أفضل الطرق لتحسين مستوى الخدمات والمنتجات.

ونوه أندرسون بأن سرعة التأقلم مع ظروف السوق الراهنة، كانت من العوامل الأساسية لنجاح «الخليج للخدمات الملاحية» في التعامل بكفاءة عالية مع التحديات الحالية في القطاع، ما برهن على وجود الشركة كمشغل رائد لسفن الدعم ذاتية الرفع والدفع لافتاً في هذا الصدد إلى امتلاك الشركة سجلّاً حافلاً ومشهوداً به لنجاحات متتالية في مجالي الأداء التشغيلي والمالي.

وأوضح أن «الخليج للخدمات الملاحية» تعتبر من كبريات شركات المنصّات البحرية الذاتية الدفع وسفن الدعم (SESVs) في العالم، لافتاً بأن الشركة تقدم لعملائها من خبرتها التي تمتد على مدى 40 عاماً، مجموعة متنوعة من الخدمات يتقدمها بناء وصيانة السفن إلى جانب دعم عمليات الحفر والفحص، وبناء المنصات، وعمليات التوصيل والتشغيل، إضافة إلى استعادة المنصات وصيانتها، وتمديد الأنابيب المرنة وخطوط الأسلاك، وعمليات رفع الأنابيب، وإغلاق آبار النفط وتفكيك المعدات، وتركيب وصيانة توربينات الرياح. ... المزيد
     
 

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