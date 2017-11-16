«أديبك 2017» منصة عالمية لطرح ابتكارات قطاع النفط والغاز

أبوظبي (وام)

أكد مسؤولون ومشاركون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016»، أن دولة الإمارات ترسخ ثقافة الابتكار في قطاع النفط والغاز، وتعمل على تبني العديد من المبادرات المبتكرة للإسهام في تعزيز أدائه، ما سيكون له أثر جوهري على استدامة قطاع الطاقة في المستقبل والحفاظ عليه، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الابتكار ركيزة أساسية في عمل مختلف مؤسسات القطاع بالدولة. ويجسد «أديبك 2017»، الذي تستضيفه أبوظبي وتختتم أعماله غداً، المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على صعيد ترسيخ ثقافة الابتكار في قطاع النفط والغاز، حيث وفرت منصة مثالية لمختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في القطاع.

وقال مسؤولو عدد من الأجنحة المشاركة في «أديبك» وزوار المعرض: إن استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي الرائد والأعداد الكبيرة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة، والتي تتنافس في عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز، يعكس مكانتها على خريطة الابتكار العالمي.

وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، رئيس معرض ومؤتمر أديبك لعام 2017، إن الهدف الذي يسعى إليه أديبك هو أن يكون مؤتمراً مركزياً جامعاً لمختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز ومنصة لكبار المديرين التنفيذين في القطاع، حيث يمكنهم من تحديد وصقل ملامح توجهاتهم الاستراتيجية والتأكيد عليها.

ولفت إلى أن مؤتمر أديبك يقدم فرصاً لزواره من خلال إقامة شبكة من العلاقات مع أهم صناع القرار في قطاع الطاقة، واكتساب معارف لم يسبق التطرق إليها فيما يخص التقنيات الجديدة والتواصل مع كبار المديرين التنفيذيين العاملين في القطاع للحصول على معلومات تحليلية مهمة.

من جانبه، قال الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، إن الدولة عمدت إلى تشجيع مختلف الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز على تبني مبادرات مبتكرة في عملها.

وأكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن دولة الإمارات رائدة في تبني استراتيجية وطنية للابتكار وتشجيع مختلف القطاعات على ترسيخ ثقافة الابتكار. من جهتها، قالت سواتي بي، مسؤولة جناح شركة اندريس وهاوسرر السويسرية المشاركة بـ«أديبك»، إن الابتكار يشكل اليوم ركيزة أساسية في عمل مختلف المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، مشيرة إلى صعوبة تحقيق التقدم المنشود وتلبية احتياجات العملاء من دون تبني نهج الابتكار.