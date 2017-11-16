250 لاعباً ولاعبة في بطولة اتحاد المبارزة

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بصالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة بأبوظبي، فعاليات بطولة اتحاد المبارزة للشباب تحت 20 سنة والبراعم تحت 15 سنة، في ثانية بطولات الموسم، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 12 مسابقة في أسلحة الايبيه والفلوريه والسابر للمرحلتين السنيتين.

ويشارك في البطولة أندية بني ياس وشباب الأهلي- دبي والشارقة والوحدة والظفرة، ولاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة، بالإضافة إلى لاعبي ولاعبات جامعة الإمارات، ومراكز التدريب المتخصصة باللعبة في كل من دبي والعين والغيل برأس الخيمة، والمهارات الحديثة، وأكاديمية ام كي اف ايه بدبي.

وتستهل المنافسات بإقامة منافسات الفتيات بمشاركة 108 لاعبات في مسابقة الايبيه لفئة تحت 15 سنة، والفلورية لفئة تحت 20 سنة والسابر تحت 15 سنة، والفلوريه تحت 15، وتستكمل البطولة السبت بإقامة مسابقات الشباب، والتي يشارك بها 145 لاعباً، وتم اعتماد إقامة المنافسات الـ12 على 10 ملاعب ألومنيوم.

وأكد محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، أن مجلس الإدارة اعتمد 9 بطولات محلية لهذا الموسم، وهو عدد قياسي من البطولات إذا ما أخذ في الاعتبار تنظيم الاتحاد لـ4 بطولات دولية أيضاً.

وقال: «البطولة تعد من أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد لكونها تشمل فئتين ومرحلتين سنيتين مختلفتين، هما الشباب تحت 20 سنة، والبراعم تحت 15 سنة، وكل منهما بطولة مستقلة في حد ذاتها»، مشيراً إلى أن عدد المشاركين بالبطولة قد فاق التوقعات، وهو مؤشر إيجابي يدل على نجاح الاتحاد في تنفيذ خطط وبرامج نشر اللعبة بجميع مدن وإمارات الدولة، وهو المؤشر الإيجابي لنجاح أهداف واستراتيجيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في نشر اللعبة.