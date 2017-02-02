سميحة أيوب تنتظر «عودة السيد»

القاهرة (الاتحاد)
«عودة السيد».. تمثيلية اجتماعية إنسانية مهمة، أكدت الدور البطولي الذي تلعبه الزوجة المصرية في ظل غياب الزوج أو وفاته.
دارت الأحداث حول «فريدة» التي تعمل مدرسة وتربي أولادها الثلاثة، بعدما غاب زوجها لأكثر من 20 سنة لأسباب غير معلومة، وهي لا تزال تدافع عنه، وتعيش على أمل عودته، ويزورها في الحلم، ويطلب منها أن تتحمل وتصبر.
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مسؤولية
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علاقة حب
فيما لفت ناصر سيف، إلى أنه جسد شخصية مهندس شاب يعمل في شركة كبرى للمقاولات ويرتبط بعلاقة حب مع ابنة رئيس مجلس الإدارة الذي يسند إليه مهمة العمل مع أحد المقاولين الذي يعمل مع الشركة من الباطن، ويكتشف في موقع العمل أن المقاول يقوم بالغش في مواد البناء، فيحذره، ويحاول المقاول رشوته عن طريق تقديم هدايا كبيرة له، ولكنه يرفض ويأخذ على عاتقه التصدي له، ويكتشف أن رئيس مجلس الإدارة يتستر عليه، فيعنفه ويقرر ترك ابنته والابتعاد عن الشركة، خصوصاً أنه يكتشف أن الابنة لا يهمها إلا مصالحها المادية فقط.