سميحة أيوب تنتظر «عودة السيد»

القاهرة (الاتحاد)

«عودة السيد».. تمثيلية اجتماعية إنسانية مهمة، أكدت الدور البطولي الذي تلعبه الزوجة المصرية في ظل غياب الزوج أو وفاته.

دارت الأحداث حول «فريدة» التي تعمل مدرسة وتربي أولادها الثلاثة، بعدما غاب زوجها لأكثر من 20 سنة لأسباب غير معلومة، وهي لا تزال تدافع عنه، وتعيش على أمل عودته، ويزورها في الحلم، ويطلب منها أن تتحمل وتصبر.

وشارك في بطولة التمثيلية سميحة أيوب التي جسدت شخصية الأم «فريدة»، ومي عبدالنبي، وناصر سيف، وراندة «الأبناء الثلاثة»، ورشوان توفيق «الخال»، وجمال إسماعيل، وشريف صبري، ويوسف داوود، وعزة الحسيني، وحسن العدل، والوجه الجديد وفاء عامر عن قصة، وسيناريو وحوار صلاح عبدالسيد، وإخراج حسن بشير.

مسؤولية

وقالت سميحة أيوب: إنها جسدت شخصية «فريدة» بحب لرومانسيتها وإحساسها بالمسؤولية، خصوصاً أن السيناريو تمت كتابته بصورة جيدة للأم التي تكافح ليل نهار لتوفير سبل الراحلة لأولادها. وأشار رشوان توفيق إلى أنه جسد شخصية «الخال» الذي يساعد في تربية أولاد شقيقته ويكون بمثابة الناصح الأمين لهم، أما مي عبدالنبي، فأوشحت أنها جسدت شخصية الابنة «سكينة» التي تتمرد على نصائح الجميع لها، وتقع في غرام شاب يعمل في مصنع الملابس الخاص بها ويتقدم لخطبتها، وتكتشف بمرور الوقت أنه يراوغها في إتمام زواجه منها لأسباب غير مفهومة، ثم تكتشف أنه يتاجر في المواد المخدرة، وأنه ضلل إحدى الفتيات وأوقعها في حبه وجعلها تدمن المواد المخدرة، وتكون هذه الفتاة سبباً في منعها من الوقوع في شباكه.

علاقة حب

فيما لفت ناصر سيف، إلى أنه جسد شخصية مهندس شاب يعمل في شركة كبرى للمقاولات ويرتبط بعلاقة حب مع ابنة رئيس مجلس الإدارة الذي يسند إليه مهمة العمل مع أحد المقاولين الذي يعمل مع الشركة من الباطن، ويكتشف في موقع العمل أن المقاول يقوم بالغش في مواد البناء، فيحذره، ويحاول المقاول رشوته عن طريق تقديم هدايا كبيرة له، ولكنه يرفض ويأخذ على عاتقه التصدي له، ويكتشف أن رئيس مجلس الإدارة يتستر عليه، فيعنفه ويقرر ترك ابنته والابتعاد عن الشركة، خصوصاً أنه يكتشف أن الابنة لا يهمها إلا مصالحها المادية فقط.