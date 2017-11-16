«ستورمز أبوظبي» يكتسح «بارش» بسداسية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مساء أمس الأول منافسات النسخة الرابعة لكأس رئيس الدولة لهوكي الجليد بصالة أبوظبي للتزلج بمدنية زايد الرياضية، وجاء حفل الافتتاح مبسطاً، وشهد اليوم الأول للبطولة المقرر ختامها مساء غدٍ إقامة ثلاث مباريات سجلت الفرق خلالها 19 هدفاً، حيث سحق فريق الرئيس البيلاروسي فريق أساطير ألمانيا بستة أهداف مقابل لاشيء، كما حقق فريق ستورمز أبوظبي فوزاً كاسحاً أيضاً على بارش التشيكي بستة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة الثالثة والأخيرة في الشوط الأول إثارة بالغة بين فريق نجوم دوري الإمارات ولبنان، وحقق نجوم الإمارات فوزاً مهماً بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن تشهد المنافسات إثارة أكبر في البطولة التي تختتم الفعاليات غداً بإقامة الدور النهائي، وكان اتحاد الرياضات الجليدية ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية قد أعلنا عن تفاصيل الحدث من خلال مؤتمر صحفي، تم خلاله الكشف عن مشاركة 6 فرق عالمية وقارية في البطولة وتوفير كل عناصر نجاحها فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً.

​من جهته، أكد جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الجليدية، أن انطلاقة البطولة جاءت قوية ومميزة وتنذر بنهاية مثيرة، في ظل وجود فرق قوية مثل فريق الرئيس البيلاروسي وستورمز أبوظبي.

وقدم الظاهري الشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التقدم الرياضي والنجاحات الكبيرة التي تعاصرها الألعاب الجليدية بصفة عامة، وهوكي الجليد على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن تنظيم النسخة الرابعة للبطولة تعد مصدر فخر بالنسبة في الاتحاد لما تحمله من اسم غالٍ على قلوب الجميع، ودورها في تعزيز التلاقي والتواصل قبل التنافس بين الفرق المحلية والعربية والدولية.

وقال: اتحاد اللعبة ونادي أبوظبي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي يسخر كل إمكانياته لتحقيق النجاح للبطولة، باعتبارها من أهم الأحداث في أجندة الاتحاد والنادي للموسم الرياضي الحالي لما لها من أهمية كبيرة ودور مميز في إعداد الفرق وتوفير فرص اكتشاف مستوياتها، والوقوف عند جميع المستويات، بجانب فرص اكتساب الخبرات والتجارب، وتقدم الظاهري بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد اللعبة رئيس النادي، وحرصه الكبير على توفير كل مقومات النجاح والتقدم لمسيرة الألعاب الجليدية، مشيداً بالجهات الراعية للبطولة على دعمهم ورعايتهم لمسابقات النادي والاتحاد في مختلف مشاركاته.