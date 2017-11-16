إنجلترا تحبط السامبا

لندن (رويترز)

أحبطت إنجلترا نظيرتها البرازيل بتعادل سلبي مع بطلة العالم 5 مرات، باستاد ويمبلي، في مباراة ودية مخيبة للآمال الليلة الماضية.

وأشرك تيتي مدرب البرازيل تشكيلة أساسية كاملة، ضمت نيمار لاعب باريس سان جيرمان صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ، لكن رغم نغمات السامبا الصادرة من 5 آلاف من جماهير المنتخب فشل الفريق في التألق في ليلة باردة.

وربما تعرف جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا بشكل أفضل على إمكانات لاعبيه، بعد التعادل سلبياً مع ألمانيا بطلة العالم الأسبوع الماضي، بعد أداءٍ دفاعي رائع.

وتصدرت البرازيل تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية بسهولة لتبلغ النهائيات، التي ستقام العام المقبل، وفازت في 13 من 16 مباراة، منذ تولي تيتي المسؤولية، لكنها لم تهدد مرمى هارت حارس انجلترا، والذي أصبح أول حارس للمنتخب يحافظ على شباكه نظيفة أمام بطلة العالم 5 مرات منذ 1990.