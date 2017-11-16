«الكهربائية» محرك النمو لقطاع السيارات في الإمارات حتى 2021

يوسف العربي (دبي)

تشكل السيارات الكهربائية محرك النمو لقطاع السيارات في الإمارات على المدى القريب وحتى 2021، بحسب خبراء ومسؤولون مشاركون بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017، الذين توقعوا نسبة نمو مبيعات القطاع من هذا النوع من السيارات بأكثر من 10% سنوياً خلال الفترة المشار إليها.

وقال ريجو جورج، مدير معرض دبي الدولي للسيارات 2017 لـ «الاتحاد»، إن مصنعي السيارات العالميين المشاركين في الدورة الحالية للمعرض ابدوا اهتماماً غير مسبوق بطرح السيارات الصديقة للبيئة، وأكدوا التزامهم اتجاه تزويد السوق المحلية في الإمارات بمزيد من السيارات الصديقة للبيئة، ما ينسجم مع توجهات الدولة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، ومؤشر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد.

وأضاف أن الاهتمام الكبير بالسيارات الصديقة للبيئة، يعد مؤشراً مهماً على مستقبل السيارات في الإمارات والشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال، احتلت سيارات لكزس الهجينة والكهربائية كامل مساحة جناح الشركة في المعرض.

ومنذ بداية عام 2016 وحتى الآن، قاد القطاع الحكومي عملية شراء السيارات الكهربائية في الدولة حيث أعلنت حكومة الإمارات أنها تتطلع إلى جعل 10٪ من أسطولها من السيارات الكهربائية، ورفع هذه النسبة إلى 20٪ على المدى البعيد.