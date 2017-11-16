تشيك: توتنهام مطالب بالبطولات لإثبات تطوره

لندن (رويترز)

قال بيتر تشيك حارس أرسنال إن التفوق على الغريم توتنهام هوتسبير في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يشكل أولوية لفريقه، مشيراً إلى أن فريق ماوريسيو بوكيتينو يجب أن يفوز بلقب لإثبات إلى أي مدى تطور بالفعل تحت قيادة مدربه الأرجنتيني. وفي الموسم الماضي، أنهى توتنهام الدوري في مركز أفضل من أرسنال لأول مرة منذ 22 عاماً، إذ حل وصيفاً للبطل تشيلسي.

أما فريق المدرب أرسين فينجر فاحتل المركز الخامس وفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه أنهى الموسم بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في 4 سنوات. وقال تشيك لمحطة سكاي سبورتس: يأتي دائماً عام غريب تتغير فيه الأمور، لكن المهم بالنسبة لنا أن ننافس مع بقية الفرق على لقب الدوري الممتاز.. سننافس لتحقيق المجد. وأضاف: لا ننافس توتنهام فقط وعندما تفوقنا عليهم في الترتيب قبل عامين شعرنا بالإحباط لأننا لم نحرز اللقب، هدفنا التتويج باللقب وتحقيق نجاح خلال الموسم وليس بالضرورة النظر لما يفعله توتنهام.