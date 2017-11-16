دبي (الاتحاد)

تستضيف دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات منطقةً مميزةً ومخصصةً للسيارات الخارقة.

وستقدم منطقة «شارع الأحلام» لزوار المعرض فرصة التعرف عن كثب على مجموعة من أسرع السيارات وأكثرها تألقاً وشهرةً في العالم، بما يشمل السيارة الخارقة الأولى في العالم التي يتم صنعها يدوياً من معدن التيتانيوم - وهي سيارة «فولكانو تيتانيوم» من الشركة المصنعة الإيطالية «إيكونا». وستقوم العلامات التقليدية لكبرى شركات القطاع من أمثال «فيراري» و«لامبورجيني» و«مكلارين» باستعراض أحدث طرازاتها، في حين ستقوم علامات «ديفل» و«شالي» و«ريماك» بتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع السيارات الخارقة. ومع وجود أكثر من 550 سيارة تحت قبة المعرض، فمن المؤكد أن دورة هذا العام ستلبي جميع أذواق عشاق السيارات من السيارات السيدان المدمجة إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات المساحات الفسيحة والسيارات الخارقة. وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات أكثر من 100 شركة عارضة إقليمية ودولية، الأمر الذي يمكّن الزوار من الاطلاع على أحدث الطرازات قبل ظهورها على الطرقات في دولة الإمارات. وس تقوم شركة «كوبارت» الرائدة في مجال مزادات السيارات على شبكة الإنترنت بتنظيم مزاد مذهل للسيارات الكلاسيكية. وسوف تشهد الفعالية طرح نحو 50 سيارة كلاسيكية للبيع في المزاد العلني على الإنترنت في تمام الساعة 6:00 مساءً يوم الجمعة 17 نوفمبر. ويمكن للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في المزاد خلال وجودهم في المعرض الحصول على إعفاء من رسوم التسجيل في المزاد (رسوم التسجيل العادية تبلغ 500 درهم)، كما سيحصل أي شخص يتواجد في جناح شركة «كوبارت» خلال المعرض على قسيمة تنازل عن رسوم المشترين ليستفيد منها خلال أي عملية شراء مستقبلية.

ويشهد جناح الشركة تقديم هدايا مجانية، فيما سيحضر طاقم «كوبارت» لشرح كيفية التسجيل والمشاركة في المزاد على شبكة الإنترنت أو التطبيق الخاص بالشركة، إلى جانب إرشاد الزوار خلال عملية شراء المركبات في المزاد.