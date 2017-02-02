«أمل حياتي».. رائعة غنائية لأم كلثوم

القاهرة (الاتحاد)

«أمل حياتي يا حب غالي ماينتهيش، يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش، خد عمري كله بس النهاردة خليني اعيش»،مقدمة واحدة من روائع أغنيات أم كلثوم التي شدت بها عام 1965، ولحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب في ثالث تعاون بينهما بعد أغنيتي «انت عمري»، و«على باب مصر»، وقدمتهما 1964، علماً بأنه لحن لها بعدها أغنيات «انت الحب»، و«فكروني»، و«هذه ليلتي»، و«أصبح عندي الآن بندقية»، و«ودارت الأيام»، و«أغداً ألقاك»، و«ليلة حب».

الصف الأول

وكتب كلمات «أمل حياتي» الشاعر أحمد شفيق كامل الذي كتب لها أيضاً أغنيات «انت عمري»، و«الحب كله»، و«ليلة حب»، وقال شفيق كامل سابقاً عن الأغنية: أم كلثوم كانت معترضة على «كوبليه»: أصحى على شفايفك بتقول لي عيش، حيث فهمتها على أن المراد بالمعنى هو قبلة، وقالت: خليها أصحى على ابتسامتك، ووافقت، وفي مرة من المرات وبعدما تعود الجمهور على سماع «أصحى على ابتسامتك»، أخذت تكرر هذا البيت أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة فوجئت بها تغنيها كما كتبتها.

«أمل حياتي»

وكان الناقد كمال النجمي كتب أن أم كلثوم حين غنت «أمل حياتي» لاحظ النقاد أن عبدالوهاب استعمل مقام الصبا في «كوبليه» واحد من الأغنية، ثم تركه مسرعاً إلى المقامات الأخرى، وأنه عندما سئل: لماذا استعمل مقام الصبا في تلحين كلمات تعبر عن الفرح لا عن الحزن، مع أن الصبا هو مقام الأحزان والآلام؟ كان رده أنه لا يحب مقام الصبا ولم يلحن منه طول حياته إلا أغنيتين فقط، ولكنه أراد أن يستعمله للتعبير عن الفرح في مقطع واحد من «أمل حياتي»، على سبيل التغيير في أساليب استعمال هذا المقام الذي لا يستعمله الملحنون إلا في التعبير عن الأحزان، وأنه كان دقيقاً في قوله إنه لم يلحن من مقام الصبا إلا أغنيتين فقط طوال حياته، هما طقطوقة «هاجراني ليه، ظالماني ليه» التي غناها وسجلها على أسطوانة 1932، وطقطوقة «تراعيني قيراط أراعيك قيراطين» وسجلها على أسطوانة 1953.