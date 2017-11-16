9 آلاف متسابقة في سباق دبي للجري للسيدات

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ينطلق في السابعة صباح الغد سباق دبي الدولي للجري للسيدات في نسخته السابعة 2017، بمشاركة متوقعة تصل إلى 9 آلاف متسابقة يتقدمهم عدد من عداءات المسافات الطويلة من خارج الدولة وداخلها، يتنافسون في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر، حيث سيقام السباق في منطقة مراسي الخليج التجاري بدبي.

وكشفت اللجنة المنظمة أن النسخة السابعة ستكون الأكثر مشاركة في تاريخه على مدار الأعوام الماضية، وأن الوصول بعدد المتسابقات إلى 9 آلاف مشاركة سجلن أسماءهن بالفعل يعد نجاحاً كبيراً لهذا الحدث الذي يدعم رياضة المرأة في الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت مؤتمراً صحفياً ظهر أمس بفندق شتيانبرجر دبي، بحضور صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، فوزية فريدون مدير تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وهارميك سينج رئيس مجموعة «بلان بي» راعية السباق، والفنان الهندي سونج سود، أحد نجوم صناعة السينما في بوليوود، أحد سفراء الحدث، علاوة على باقي السفراء، وهم النجمة الإماراتية الواعدة لمياء طارق (6 سنوات)، أصغر لاعبة جمباز مسجلة في الدولة، واللبنانية دارين بربر مدربة اللياقة البدنية، والتي تعد إيقونة نسائية في التحدي والصمود باعتبارها من «أصحاب الهمم» حيث بترت ساقها اليسرى منذ 24 عاماً، والفنانة التشكيلية سناء خان المعروفة بالقيام بالعديد من الأعمال الخيرية. وأعلنت اللجنة المنظمة عن تبني السباق للحملة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والتي ترعاها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والتي كانت قد أعلنت عن شراكتها من قبل مع السباق، حيث تهدف الحملة العالمية إلى نشر الوعي بالعنف ضد المرأة والعمل على القضاء عليه.

واعتبر صالح محمد حسن أن إقامة السباق في نسخته السابعة هو احتفاء بإنجازات المرأة وأيضاً تحفيز النساء في الدولة على اكتشاف الأثر الإيجابي لممارسة الرياضة واتخاذ خطوات بسيطة ليصبحن أكثر صحة وسعادة. المعروف أن عدد المشاركات في النسخة السادسة من السباق العام الماضي بلغت 4 آلاف متسابقة، بما يعني أن الزيادة المتوقعة تزيد على ضعف العدد المشاركات العام الماضي، وفازت بلقب العام الماضي في سباق الـ5 الآف متر الصربية بيلجانا كافيجانوفيتش محققة زمن قدره 17.09 دقيقة، في حين نالت لقب سباق الـ10 آلاف متر جنوب الأفريقية دينا ليبوجانج محققة زمناً قدرة 33.58 دقيقة.

ويبلغ إجمالي جوائز السباق 24 ألف درهم، حيث تحصل الفائزة على المركز الأول على 5 آلاف درهم والثانية على 4 آلاف درهم، والثالثة على 3 آلاف درهم في كل من السباقين.