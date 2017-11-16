«الشارقة الرياضي» يطلق «عبر برياضة» للجمهور

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي أمس الأول، مسابقته «عبر برياضة» للجمهور في حسابه الرسمي على الإنستجرام، وذلك من خلال التصوير بالفيديو لتوثيق الرياضة المفضلة.

وسيتم الإعلان عن الفائز في الفئتين الأولى والثانية، من خلال نتائج التصويت (الفيديو الأكثر تصويتاً)، والإعلان عن الفائزين في فئات «أنا محترف» بناء على التصويت ولجنة التحكيم الرياضية من 17 إلى 21 ديسمبر المقبل ليتم منح الفائزين وعددهم 12 فائزاً جوائز نقدية لكل فئة تصل إلى 40 ألف، وينال الفائز الأول مبلغ 5000 درهم، ويحصل الثاني على 3000 درهم، والثالث 2000 درهم.

وسيتم استقبال جميع المشاركات من 14 نوفمبر حتى 5 ديسمبر من العام الجاري ومن بعدها سيتم فتح باب التصويت من 6 حتى 16 ديسمبر.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس: نطلق مبادرة جديدة ضمن مبادرات المجلس الرياضية المختلفة، بمشاركة المجتمع والجمهور والتفاعل مع مختلف فئاته، تحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، تحقيقاً لرسالتنا في رفع مستوى الشباب رياضياً.

وأضاف: يولي المجلس أهمية كبرى لمختلف الرياضات في الإمارة، تماشياً مع اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة البالغ بالرياضة والرياضيين، ويؤكد كما هي الحال دائماً على إيمانه العميق بقيمة الرياضة وأهميتها وتشمل المسابقة أربع فئات ليتسنى لأكبر شريحة من المجتمع المشاركة والاستعداد لالتقاط أمتع اللحظات الرياضية ومشاركة العالم بها مقسمة إلى فئة أولى هي «رياضتي» للتصوير بالفيديو أثناء ممارسة المشارك لرياضته المفضلة، وتشمل جميع الرياضات أما الفئة الثانية، فهي «رياضتنا» للتصوير بالفيديو للمشارك وعائلته أو أصدقائه أثناء ممارسة رياضتهم المفضلة، وتشمل جميع الرياضات ولا تتطلب المشاركة في الفئتين أية مهارات رياضية، أما الفئات الأخرى تحت مسمى «أنا محترف»، فهي تشمل الفئة الثالثة «مهارة كرة القدم»، من خلال من خلال التصوير الشخصي للمشارك ومهاراته المختلفة في كرة القدم والفئة الرابعة «مهارة كرة السلة»، من خلال التصوير الشخصي للمشارك ومهاراته المختلفة في كرة السلة.

من جانب آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إشهار نادٍ للمكفوفين بالإمارة الباسمة، وجاء ذلك، خلال اجتماع المجلس أمس الأول، حيث قرر المجلس التعاقد مع شركة استثمارية متخصصة في هيكلة شركات كرة القدم، ومشروع تشكيل لجان وفرق لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واختيار شركة متخصصة لدراسة مركز الطب الرياضي وتشكيل مجلس الشارقة للشطرنج وضم خلود الزرعوني لعضوية المجلس.

واعتمد المجلس موازنة لبطولة فوق 40 سنة لكرة القدم، والتي من المتوقع أن يشارك فيها 12 فريقاً، وتشكيل اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون.