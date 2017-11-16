«الشارقة الرياضي» يطلق «عبر برياضة» للجمهور

الشارقة (الاتحاد)
أطلق مجلس الشارقة الرياضي أمس الأول، مسابقته «عبر برياضة» للجمهور في حسابه الرسمي على الإنستجرام، وذلك من خلال التصوير بالفيديو لتوثيق الرياضة المفضلة.
وسيتم الإعلان عن الفائز في الفئتين الأولى والثانية، من خلال نتائج التصويت (الفيديو الأكثر تصويتاً)، والإعلان عن الفائزين في فئات «أنا محترف» بناء على التصويت ولجنة التحكيم الرياضية من 17 إلى 21 ديسمبر المقبل ليتم منح الفائزين وعددهم 12 فائزاً جوائز نقدية لكل فئة تصل إلى 40 ألف، وينال الفائز الأول مبلغ 5000 درهم، ويحصل الثاني على 3000 درهم، والثالث 2000 درهم.
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وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس: نطلق مبادرة جديدة ضمن مبادرات المجلس الرياضية المختلفة، بمشاركة المجتمع والجمهور والتفاعل مع مختلف فئاته، تحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها، تحقيقاً لرسالتنا في رفع مستوى الشباب رياضياً.
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من جانب آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إشهار نادٍ للمكفوفين بالإمارة الباسمة، وجاء ذلك، خلال اجتماع المجلس أمس الأول، حيث قرر المجلس التعاقد مع شركة استثمارية متخصصة في هيكلة شركات كرة القدم، ومشروع تشكيل لجان وفرق لتطوير الرياضة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واختيار شركة متخصصة لدراسة مركز الطب الرياضي وتشكيل مجلس الشارقة للشطرنج وضم خلود الزرعوني لعضوية المجلس.
واعتمد المجلس موازنة لبطولة فوق 40 سنة لكرة القدم، والتي من المتوقع أن يشارك فيها 12 فريقاً، وتشكيل اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون.