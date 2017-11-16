«الأولمبياد الخاص» يستهدف 3 آلاف متطوع

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي، لتصبح بموجبها بمثابة مركز لتدريب المتطوعين بتنظيم الحدث، كما أصبحت أول جامعة في الدولة تدرج الأولمبياد الخاص ضمن مناهجها الجامعية، وستقوم الجامعة بدور رئيسي في المساعدة على تأهيل المتطوعين للأولمبياد من المجتمع الطلابي والمساعدة في تدريبهم.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، بالنيابة عن معالي الشيخة لبنى القاسمي، رئيسة جامعة زايد، وبحضور بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والبطلة الأولمبية العالمية أليسون فيليكس.

وألقت أليسون فيلكس، التي تتواجد حالياً في الدولة كممثلة عن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 أبوظبي، كلمةً شجعت خلالها الطلاب على المشاركة كمتطوعين في تنظيم دورة الألعاب.

وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد بنجاح أبوظبي في الفوز باستضافة الأولمبياد الخاص 2019، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي، الذي يعنى، بصفة خاصة، بفئة الإعاقة الذهنية، والتي تمثل النسبة الأكبر من أصحاب الهمم في العالم.