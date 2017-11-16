تاباريز «زعيم المعمّرين» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

رصدت صحيفة «ليكيب» عبر موقعها الإلكتروني قائمة «التوب 10» من المدربين الأطول مدة بين المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، والذين «عمّروا» مع المنتخبات التي يتولون قيادتها إلى نهائيات كأس العالم..

وأول هذه القائمة هو الأوروجواياني أوسكار تاباريز «70 عاماً» الذي يقود منتخب أوروجواي منذ 11 عاماً بالتمام والكمال، وتحديداً منذ أوائل عام 2006. وسبق له تدريب أندية بوكا جونيور وكالياري وأيه سي ميلان، كما درب منتخب أوروجواي مرة أولى خلال الفترة من 1988 إلى 1990. أما الثاني في الترتيب فهو الألماني يواكيم لوف «57 عاماً» المدير الفني لمنتخب «المانشافت» الألماني.

وإذا كان العرف قد جرى في المنتخبات الأوروبية الكبرى على تغيير المدربين بانتظام كل 3 أو 4 سنوات أو على أقصى تقدير 5 سنوات، فإن لوف استمر مع الألمان منذ 12 يوليو 2006 «أكثر من 11 عاماً» ونجح خلال هذه الفترة في إحراز بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

أما ثالث الترتيب، فكان من نصيب البرتغالي كارلوس كيروش «64 عاماً» المدير الفني لمنتخب إيران، والذي يشغل هذا المنصب منذ 14 أبريل 2011، ويلقبونه بـ«الرحالة»، حيث سبق له تدريب أندية ريال مدريد وناجويا ونيويورك ومنتخبات البرتغال وجنوب أفريقيا ومنتخبنا الوطني.

ويأتي الأرجنتيني خوسيه بيكرمان «68 عاماً» المدير الفني لمنتخب كولومبيا رابعاً في قائمة «التوب 10»، إذ إنه يدرب هذا المنتخب منذ يناير 2012. ويعتبر من أكثر مدربي أميركا الجنوبية خبرة وممارسة، حيث سبق له التدريب في عدد من الدوريات العالمية في تشيلي وإسبانيا والمكسيك، قبل أن يستقر به المقام في كولومبيا منذ 5 سنوات.

والخامس في القائمة هو الفرنسي ديدييه ديشامب «49 عاماً» المدير الفني لمنتخب «الديوك»، والذي يشغل هذا المنصب منذ أكثر من 5 سنوات، وتحديداً في 8 يوليو 2012. ومن المتوقع أن يصبح أكثر المديرين الفنيين الفرنسيين استمراراً مع منتخب بلاده، بعد أن قرر الاتحاد الفرنسي مؤخراً مد عقده حتى عام 2020.

وحل البوسني الكرواتي آدم ناوالكا المدير الفني لمنتخب بولندا سادساً، وجاء السويسري اليوغوسلافي الأصل فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب سويسرا سابعاً، والثامن هو هيميرها لجريمسون المدير الفني الحالي لمنتخب آيسلندا، أما التاسع، فهو الكولومبي هيرنان داريو جوميز المدير الفني لمنتخب بنما، والعاشر في القائمة هو البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال.