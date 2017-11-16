موانئ أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي ومرافئ الفجيرة إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، مذكرة تفاهم مع مركز الأمن الغذائي بأبوظبي لتعزيز التعاون المشترك ما بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي.

ووقع الاتفاقية خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات معرض أغري سكيب 2017، المعرض الدولي الأكبر للاستثمارات الزراعية في العالم والذي يقام في أبوظبي بدورته الأولى هذا العام.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، يعمل الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي وتشجيع الصناعات الغذائية وتطويرها وإقامة المجمعات الغذائية ذات الصلة بالموانئ والمناطق الصناعية والحرة في إمارة أبوظبي.

وتشمل آفاق التعاون أيضاً المجالات المشتركة للطرفين والتي تخدم مظلة الأمن الغذائي في كافة مراحله التي تتضمن إنتاج وتصنيع وتداول وتوزيع واستيراد وتصدير المنتجات الغذائية.

وأشاد خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي في أبوظبي بالدور المهم الذي تقوم به المؤسسات والجهات من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات في دعم استراتيجية الأمن الغذائي وقال: «موانئ أبوظبي من الشركاء الاستراتيجيين لنا.

وتعمل من خلال شبكة الموانئ المتطورة التابعة لها وكذلك مدينة خليفة الصناعية في تعزيز قطاع الغذاء والصناعات الغذائية بالمنطقة وتسعى إلى تحقيق البيئة المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي الوطني».

من جانبه، رحب الكابتن محمد جمعة الشامسي بتوقيع هذه المذكرة التي تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء به، وقال، «تلقي هذه الاتفاقية الضوء على جهود الطرفين لتعزيز قطاع الغذاء الذي يعتبر واحداً من أكبر القطاعات بالدولة.وأضاف،»تتمتع موانئ أبوظبي بعلاقات شراكة متينة مع مركز الأمن الغذائي بأبوظبي ونحرص على تطوير العمل والمبادرات المشتركة في مجال أمن الغذاء الذي يعد واحداً من أهم الأولويات لحكومتنا الرشيدة».