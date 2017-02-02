محمد إمام يخطف أتوبيس مدرسة

القاهرة (الاتحاد)

يصور محمد إمام أول بطولة تلفزيونية له من خلال مسلسل «لمعي القط» أمام حسن حسني ورجاء الجداوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد فيه شخصية سائق أتوبيس، ساعدته حبيبته التي تعمل مدرسة في مدرسة خاصة على التعيين فيها، ويتورط لاحقاً في خطف أتوبيس المدرسة، ويكتشف بعد ذلك أن من تسبب في خطف الأتوبيس هو أحد أولياء الأمور ليطلب فدية كبيرة، وتتصاعد الأمور.

المسلسل أول بطولة تلفزيونية لمحمد إمام بعد أن قام في العامين الماضيين ببطولة فيلمين سينمائيين حققا نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً، هما «كابتن مصر» و«جحيم في الهند»، علماً بأنه شارك في بطولة عدد من المسلسلات بأدوار ثانية وثالثة، ومنها «كناريا وشركاه» و«بالشمع الأحمر» و«فرقة ناجي عطا الله» و«خطوط حمراء» و«دلع البنات» و«صاحب السعادة».