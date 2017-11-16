أبوظبي (وام)

حصل فريق نادي تراث الإمارات للسباحة على 22 ميدالية وكأسين خلال مشاركتهم في بطولة رئيس الدولة للسباحة التي نظمها اتحاد السباحة في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي ومسبح جامعة الشارقة، وأهدى الفريق إنجازه - الذي حققه في مرحلتي الناشئين و«العمومي والناشئين» - إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

وأحرز الفريق 14 ميدالية ذهبية وفضيتين وست برونزيات وكأسين لفئة 11 سنة وحصل أحمد محمد المرزوقي على كأس أحسن سباح لمرحلة 11 سنة وكأس المركز الأول للمرحلة العمرية نفسها، فضلاً عن فوزه بست ميداليات ذهبية.

وفي المرحلة الأولى للناشئين - التي أقيمت في مجمع حمدان بن محمد الرياضي وتراوحت أعمار مشاركيها من 12 إلى 16 سنة حصل لاعبو النادي على خمس من ميداليات المراكز الثلاثة الأولى لفئات المتنوعة التي تضمنتها منافسات المرحلة، فيما حصدوا في مرحلة 11 سنة 14 ذهبية وبرونزيتين، وفضية واحدة لفئتي العمومي والناشئين التي أقيمت في مسبح جامعة الشارقة.

وأهدى الفريق فوزه إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وإلى الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان.. معربين عن تقديرهم الكبير لجهود سموه في الاهتمام بالشباب والنشء من الطلبة المنتسبين للنادي، مثمنين دعمه وحرصه على تسخير كل إمكانات النادي لتنمية قدراتهم واستغلال طاقاتهم وأوقاتهم ما أوصلهم لهذا المستوى المتقدم على مستوى الدولة.

من جهته، أعرب اللاعب أحمد محمد المرزوقي عن شكره الكبير وتثمينه لدور ودعم سمو رئيس النادي في وصول الفريق لهذا المستوى المتقدم، مهدياً فوزه إلى سموه وفاءً منه لدوره الكبير في رعاية النادي والحرص على تطويره بما يخدم الشباب ويتبنى المواهب ويصقل المهارات ويوجه الطاقات لكل ما ينفع الشباب ويعزز انتماءهم وولاءهم للوطن والحرص على خدمة المجتمع.